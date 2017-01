La date de sortie officielle de Tekken 7 fut dévoilé récemment, confirmant ainsi que le jeu disposera de son Season Pass, contenant 2 personnages spéciale, de nouveaux stages, des coloris métallique unique pour vos costumes, ainsi qu'une centaine de costumesKatsuhiro Harada qui répondit aux internautes qui lui demandèrent de la raison de l'inclusion du season pass dans Tekken 7, Harada répondit:En gros les 2 personnages du Season Pass ne seront clairement pas des personnages classique, et donc qui seront t'il? D'autres persos Guest à venir...De plus faudra donc s'attendre à des d'autres persos classique en Post Launch gratuitement après la sortie? En tout cas ça m'en a tout l'air perso.PS: Bon mon avis perso au sujet de potentiel persos Guest, je suis vraiment pas fan perso, surtout si c'est encore d'autres Persos de Street Fighter, m'enfin à voir, je vois pas ce que cela pourra être comme persos si ce ne sont pas des persos classique, après peut être de tout nouveaux Persos à intégré la franchise? perso ça serait le meilleur scénario pour ma part, mais je doute quand même que c'est ça, genre ils ont encore le temps de développer de tout nouveaux persos pour le jeux? surtout que le jeu possède déjà 7 nouveaux persos (voir 8 si on compte Master Raven), bref ce n'est que spéculations, wait & see.