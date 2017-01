Nouveau Trailer Tekken 7 dévoilé principalement basé sur le mode histoire, dévoilant aussi les Bonus de précommandes dont Eliza la Vampire, date de sortie confirmé pour le 2 Juin 2017Ceux qui précommanderons le jeu aurons accès au personnageQui seront exclusive à la version PS4qui permettra aux joueurs de monter sa propre playlist et la jouer pendant le jeu, ce contenu sera aussi exclusive à la PS4 et supportera le VR:

Who likes this ?

posted the 01/23/2017 at 02:03 PM by foxstep