Voici un petit article de Gameblog concernant Nioh : "PlayStation révèle aujourd'hui par l'intermédiaire du PlayStation Blog Européen qu'une nouvelle bêta de Nioh débutera dès demain sur PS4 et PS4 Pro. À l'heure où nous écrivons ces lignes le contenu de cette dernière reste encore inconnu. Nous pouvons seulement supposer qu'elle proposera du contenu inédit. Nioh est toujours attendu pour le 9 février prochain sur PS4 et PS4 Pro."

posted the 01/17/2017 at 03:37 PM by cedrich74