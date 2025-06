Ubisoft ne proposera pas de Showcase cette année Ubisoft ne proposera pas de Showcase cette année

Ubisoft était absent du planning des showcases cette année et ce n'est pas à cause d'un retard de communiqué. Un représentant de l'entreprise a confirmé à Stephen Totilo de GameFile qu'il n'y aura pas d'Ubisoft Forward cette année, une première depuis longtemps mais pas surprenant dans un contexte où la boîte est en pleine mutation en plus de faire des économies sur beaucoup de plans, sans oublier le plus important : on ne fait pas un showcase avec uniquement du suivi de GAAS en cours et deux ou trois remasters/remakes.



Ubisoft sera tout de même présent dans d'autres événements, notamment dans le cadre de l'IGN Live (7/8 juin) et lors du PC Gaming Gaming Show (8 juin). Peut-être que ce sera là ou dans un autre que nous verrons la couleur de Splinter Cell Remake et Prince of Persia : Les Sables du Temps – Remake.