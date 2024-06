Enshrouded : la deuxième grosse MAJ disponible

Keen Games continue d'assurer le suivi du jeu de survieau succès surprise (2 millions de ventes PC au dernier rapport de février), avec déjà une deuxième mise à jour majeure toujours en lien avec les demandes de la communauté.Au programme :- Un nouveau biome (forêt particulièrement sombre)- Une nouvelle faction- Nouvelles possibilités de loot & craft- Bestiaire encore augmentée- Ajout des instruments de musique (d'autres à venir)- Rééquilibrage des classes et ajout d'un nouveau type d'arme- Et tout ce qu'il faut de debug & optimisations, comme d'habitudeL'Early Access se déroule convenablement avec un noyau dur qui se maintient (et même une hausse d'audience depuis quelques jours), et les consoleux continuent d'attendre une date, probablement pour la 1.0.