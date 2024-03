Warzone Mobile met en place son lancement

C'est ce jeudi 21 mars que Activision et du coup Xbox tenteront un coup d'éclat commercial sur mobile iOS & Android avec le lancement de, itération à part entière bien que directement relié dans sa progression au nerf actuel de la franchise (et), et surtout profitant d'une concurrence moindre dans le secteur :est déjà mort, et Epic Games est toujours en train de se bastonner avec Apple pour réintégrersur iOS.Dans les grandes lignes :- Deux maps pour le BR : Verdansk et Rebirth Island.- Liste d'amis partagés- Chat de proximité avec les opposants- Plusieurs modes classiques sur plusieurs cartes- Réglages de la configuration tactile et compatibilité manettes- Même Pass (partagé) que dans Modern Warfare III et Warzone- Hors exceptions, skins cross-buy entre les différents jeuxXbox rappelle en outre que le jeu a dépassé les 50 millions de pré-inscriptions, et qu'ils lanceront également cette année