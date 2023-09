Banishers : Ghosts of New Eden, le prochain Don't Nod, a sa nouvelle présentation

Un peu éloigné du cadre TGS, Focus et Don't Nod viennent délivrer une nouvelle présentation de, un action-RPG « narratif » on peut le dire, où nous retrouverons à la fois tous les éléments pour de bons combats jusqu'à l'arbre de compétences, mais aussi les traits des expériences du développeur français.Car pour rappel, ici nous incarnons un couple de chasseurs de démons ou plus exactement ce qui en reste. Car Antea est morte, mais son esprit est encore bien présent et Red a bien l'intention de trouver une solution pour la ramener à la vie. Seulement pour cela, il faudra faire le choix de sacrifier d'autres âmes tourmentées au lieu de les épargner, et vous devinez que l'on tient là l'élément de réflexion qui au fil du jeu nous emmènera vers une fin ou l'autre.Sortie prévue le 7 novembre (PC, PS5, XSX).