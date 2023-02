Un gros trailer pour Kirby RTD Deluxe

La semaine prochaine verra la sortie de, portage de l'ère Wii pour ce qui est considéré comme l'un des épisodes les plus intéressants de la franchise, fourni ici avec un mode bonus post-game fait de 20 niveaux et une petite dimension RPG (dont un arbre de compétences).En voici le trailer overview, en attendant la sortie prévue le 24 février, et n'oubliez pas qu'une démo jouable est toujours disponible sur l'eShop.