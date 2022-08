Après l'ère Rockstar, Leslie Benzies présente son ambitieux nouveau projet

Ex-légende de Rockstar North (le boss carrément) et donc l'une des anciennes principales têtes des franchiseset, Leslie Benzies a commencé à dévoilé les contours de son premier projet au sein du frais studio « Build a Rocket Boy », qui s'appellera doncEt dans, nous aurons « une expérience multi-monde qui brouille la frontière entre la réalité et le monde numérique », ce qui est quand même très vague, même avec ce rapide premier teaser, mais on s'attend à une sorte deen plus démesuré et plus inattendu coté décors.De toute façon, si les choses se passent comme prévues, nous en saurons vite davantage : le mec veut sortir son jeu l'année prochaine, sur des supports encore non précisés.