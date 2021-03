The Ascent a droit à son nouveau trailer

Semblable à un twin-stick shooter dans la forme même si les développeurs préfèrent parler d'action-RPG :a comme prévu fait son retour durant le Live Twitch id@Xbox avec ce nouveau trailer montrant les possibilités en coopération (jouable jusqu'à quatre) a défaut de cracher sa date de sortie.On l'attend dans tous les cas pour cette année sur PC, Xbox Series et Xbox One, et une fois de plus directement dans le service Game Pass.