Blumhouse Games veut déjà 3 jeux en 2025

Dans une nouvelle interview accordée à GamesIndustry, le PDG de Blumhouse Games (Zach Wood de son petit nom) a précisé ses intentions déjà mises en place durant le Summer Game Fest avec une bande-annonce réunissant 6 projets plutôt variés et surtout plus attirants qu'attendus, du moins pour une partie.En premier lieu, apprenons que sans préciser lesquels (sachant que d'autres sont en cours), 3 devraient être prêts pour 2025 et 3 autres pour 2026, avec déjà des plans pour « quelques-uns » en 2027. Rien n'est pour autant acté : si Blumhouse veut garder un bon rythme en se reposant sur des productions AA voire potentiellement « indés » dans leur approche, l'éditeur laisse aux développeurs le temps qu'il faut pour pondre de bons produits, laissant donc la porte ouverte à des reports si nécessaires.En second point, ça a parlé d'adaptations, dans les deux sens. Car si Blumhouse souhaitait lancer de nouvelles IP en priorité, rien n'empêche ensuite (donc en 2027 dans le meilleur des cas) des jeux tirés de son large catalogue allant deen passant paret. Inversement, si une nouvelle IP trouve un large écho en JV, il est tout à fait possible d'en voir un jour une adaptation en série TV ou film.