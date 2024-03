Megaton Musashi : ouverture des précos (avec bonus) + arrivée de l'anime en occident

Pas de nouvelle bande-annonce pourmais juste l'envie pour Level-5 d'annoncer l'ouverture des précommandes, uniquement sur supports PlayStation pour le moment et dès le 11 avril sur Nintendo Switch, soit deux semaines avant le lancement.En cas de réservation, vous repartirez avec le « Rogue » ci-dessous et concernant les joueurs Steam, si aucune option de précommande ne sera disponible, le mécha pourra néanmoins être récupéré en achetant tout simplement le jeu avant le 31 mai.Bonne nouvelle enfin pour les curieux de la licence : l'anime, uniquement disponible en japonais pour le moment, débarquera « prochainement » en occident via Crunchyroll.