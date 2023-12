T.Henderson : déjà des rumeurs sur Call of Duty 2025 T.Henderson : déjà des rumeurs sur Call of Duty 2025

Modern Warfare III entame seulement son suivi mais point de temps à perdre niveau fuite où Tom Henderson apporte déjà des informations sur celui que l'on appellera pour le moment Call of Duty 2025. Oui, 2025.



Car de l'épisode de 2024, nommé apparemment Call of Duty – Black Ops : Gulf War (Treyarch), nous savions déjà qu'il proposerait une campagne mettant évidemment en avant la Guerre du Golf avec volonté de multiplier les points de vue pour donner quelque chose de plus nuancée que « les gentils américains contre les méchants pas américains ».



Call of Duty 2025 resterait lui dans l'arc « Black Ops » mais pas question de nous refaire une extension maquillée : cet épisode au nom de code « Saturn » est déjà en préparation et sera une sorte de suite directe de Black Ops 2, située aux alentours de 2030 avec plusieurs protagonistes bien connus des fans. Côté multi, Activision souhaite à la fois jouer la nostalgie avec des maps refaites du précité, mais également des bien inédites. Hormis cela, ça évoque pour l'heure (on reste au stade précoce du chantier) le retour du mode Gunfight et un an de contenu pour un mode Zombie à l'ancienne.