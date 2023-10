Assassin's Creed RED : un visuel leaké de l'héroïne Assassin's Creed RED : un visuel leaké de l'héroïne

Un leak de plus chez Ubisoft, la faute au scénariste Pierre Boudreau qui juste bosse sur Assassin's Creed Codename RED et qui sur sa fiche LinkedIn a tout simplement affiché le visuel de l'héroïne, avant de la retirer en urgence quelques heures plus tard. Mais trop tard l'ami.



Couplé donc aux dernières informations du leaker français « J0nathan », voici donc Naoé ou Naoi (on verra le choix final), un personnage au destin proche de Bayek avec l'assassinat de son géniteur par un membre de l'ordre, conduisant l'apprenti shinobi dans une quête de vengeance. On rappellera que selon plusieurs sources fiables, son destin l'amènera à rencontrer un samouraï noir (jouable), donc peut-être le véritable Yasuke historique. Ou un simple hommage.



Assassin's Creed Codename RED devrait sortir en fin d'année prochaine et marquera la prochaine étape majeure de la saga après l'interlude Mirage. Ubisoft devrait d'ici-là dresser les contours de son hub « Infinity ».