Sea of Stars aura à l'avenir un DLC... et même des sous-titres en québécois

A la veille du lancement du tout mignon, le studio a fait un dernier tour de communication pour finir par atterrir sur une radio canadienne pour lâcher trois petites annonces intéressantes :aura droit à un DLC (ou extension) un jour ou l'autre.- Un autre DLC (fin d'année) ajouter les sous-titres québécois (voir ci-dessous).- Une petite partie de l'équipe commence à plancher sur le prochain jeu.On vous remet le trailer de lancement du concerné, en rappelant que tous les supports sont concernés en plus d'un accès Day One pour les abonnés Game Pass et PS Plus Extra.