Vers une annonce de Quake 2 Remastered

Toujours pas de reboot en vue, mais une autre manière de continuer de parler d'une des franchises phrase d'id Software avec la classification en Corée du Sud d'unqui devrait précéder une annonce proche avec pourquoi pas shadow-drop comme ce fut le cas avec le premier épisode (pour la QuakeCon du 10 au 13 août ?).Si confirmé, on peut de nouveau s'attendre à une sortie sur tous les supports, Game Pass inclus, et d'éventuelles surprises : le premier était reparti avec 2 extensions inédites, un mode Horde à 4 joueurs ajouté par la suite en DLC gratuit, et même une version boîte chez Limited Run.