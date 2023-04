The King of Fighters XV s'offre une démo jouable

Histoire de rameuter un peu plus de monde sur le ring de, SNK vient tout juste d'en délivrer une démo jouable uniquement pour les joueurs PlayStation (tant pis pour ceux sur PC et Xbox) avec un accès au mode Training ainsi que le Versus off-line, et surtout tout de même 15 combattants listés ci-dessous, sur les 53 actuellement au casting (bientôt 54).Shun'eiMeitenkunBenimaru NikaidoIslaHeidernDoloresKyo KusanagiIori YagamiChizuru KaguraTerry BogardRyo SakazakiChrisMai ShiranuiAthena AsamiyaKula DiamondProfitons-en pour rappeler que l'éditeur proposera à l'avenirsur PlayStation 4 et Nintendo Switch, retour d'un épisode très apprécié avec l'apport du rollback netcode.