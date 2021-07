La GamesCom (Live) 2021 dévoile ses participants, et donc ses grands absents La GamesCom (Live) 2021 dévoile ses participants, et donc ses grands absents

Les plans pour la GamesCom se mettent en place avec comme morceau d'importance la conférence Opening Night Live de Geoff Keighley le 25 août, où l'on espère quelques belles annonces. Les organisateurs viennent d'ailleurs de lâcher la liste des participants qui peut encore s'étoffer d'ici le mois prochain, et on croise les doigts pour cela vu le nombre d'absents d'importance, certains logiques (Nintendo et PlayStation ont pris leurs propres habitudes), d'autres dont on aimerait des nouvelles comme Capcom, Square Enix ou encore Warner Bros.



- 505 Games

- Activision

- Aerosoft

- Assemble Entertainment

- Astragon Entertainment

- Bandai Namco

- Bethesda Softworks

- Electronic Arts

- Gamevil Com2us

- Headup

- Koch Media

- NexT Studios

- SEGA

- Team17

- Thunderful Games

- Ubisoft

- Wargamming

- Xbox



A noter que tout cela ne concerne pas les indépendants qui auront leur propre portail, avec la mise en avant d'environ 120 titres à venir sur les différents supports.