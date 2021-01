Story of Seasons POT montre ses prétendant(e)s

Prochain épisode de la franchise (véritable suite depour ceux qui n'ont jamais suivi l'affaire),sortira le 23 mars en Europe exclusivement sur Switch, et accueille deux nouveaux trailers pleins d'amours.Car on parle ici des relations avec les différents habitants, avec d'un coté les hommes célibataires (dont un motard timide), de l'autre les femmes, incluant la traditionnelle serveuse et une sorte d'apprentie archéologue.