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name :
La one piece team
title :
ONE PIECE Gamekyo team
screen name :
bladagun
url :
http://www.gamekyo.com/group/bladagun
official website :
http://
creator :
bladagun
creation date :
06/30/2008
last update :
06/11/2026
description :
LA team de one piece sur gamekyo
tags :
onepiece
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one piece
bladagun
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mrponey
posted the 06/11/2026 at 08:16 PM by
bladagun
comments (
8
)
bladagun
posted
the 06/11/2026 at 08:34 PM
Il speed le flashback c'est pas plus mal, très cool en tout cas, ça feras un super épisode d'anime ça
triplewater
posted
the 06/11/2026 at 08:39 PM
La partie la plus intéressante du flashback ( même si je pense qu'il y a des théorie au sujet de Candel avant )
C'est bien les 2 dernière page où c'est quand même assez étonnant la force de frappe mise à disposition pour régler le conflit d'un pays qui a pas une si grosse force militaire que ça
Et ensuite les 2 domi reversi ( même si je pense que j'ai ma réponse à ce sujet )
bladagun
posted
the 06/11/2026 at 08:42 PM
triplewater
tu en pense quoi des deux domi ? Pourquoi le roi est mort si il était domi ?
kikoo31
posted
the 06/11/2026 at 08:42 PM
bladagun
encore heureux
t'imagines 20 chap on pete un cable
triplewater
posted
the 06/11/2026 at 08:56 PM
bladagun
On a vu des perso mort alors qu'ils ont domi
C'était le cas pendant god valley avec les rock alors que Im était pas sur l'île
Je pense que la règle du domi change en fonction des personne qui peuvent l'utiliser
Et pour rentrer un peu plus dans la théorie
Je pense qu'ils voulu faire comme à elbaf à savoir contrôler la noblesse et gagner la guerre comme ça sauf que le roi a résister ai domi et s'est fait tué par Shuri
mrponey
posted
the 06/11/2026 at 09:12 PM
Oda il aime kill les daronnes
kikoo31
posted
the 06/11/2026 at 09:14 PM
Quand tu y réfléchis Brook a subit 4 trauma dans sa life
La mort de son amoureuse (premier amoureuse) +la destruction de son royaume + destruction totale de son équipage
+ solitude pendant + de 10 20 ans coincé en mer
mais sinon calme zéro trauma et me dites pas c'est pas ce que Brook n'a plus de cerveau
khazawi
posted
the 06/11/2026 at 09:25 PM
kikoo31
Brook a le plus subi dans One Piece en effet
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C'est bien les 2 dernière page où c'est quand même assez étonnant la force de frappe mise à disposition pour régler le conflit d'un pays qui a pas une si grosse force militaire que ça
Et ensuite les 2 domi reversi ( même si je pense que j'ai ma réponse à ce sujet )
t'imagines 20 chap on pete un cable
On a vu des perso mort alors qu'ils ont domi
C'était le cas pendant god valley avec les rock alors que Im était pas sur l'île
Je pense que la règle du domi change en fonction des personne qui peuvent l'utiliser
Et pour rentrer un peu plus dans la théorie
Je pense qu'ils voulu faire comme à elbaf à savoir contrôler la noblesse et gagner la guerre comme ça sauf que le roi a résister ai domi et s'est fait tué par Shuri
La mort de son amoureuse (premier amoureuse) +la destruction de son royaume + destruction totale de son équipage+ solitude pendant + de 10 20 ans coincé en mer
mais sinon calme zéro trauma et me dites pas c'est pas ce que Brook n'a plus de cerveau