ONE PIECE Gamekyo team
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La one piece team
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name : La one piece team
title : ONE PIECE Gamekyo team
screen name : bladagun
url : http://www.gamekyo.com/group/bladagun
official website : http://
creator : bladagun
creation date : 06/30/2008
last update : 06/11/2026
description : LA team de one piece sur gamekyo
tags : onepiece luffy op one piece bladagun cloud d strife
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One Piece 1185
Le manga
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    tripy73, mrponey
    posted the 06/11/2026 at 08:16 PM by bladagun
    comments (8)
    bladagun posted the 06/11/2026 at 08:34 PM
    Il speed le flashback c'est pas plus mal, très cool en tout cas, ça feras un super épisode d'anime ça
    triplewater posted the 06/11/2026 at 08:39 PM
    La partie la plus intéressante du flashback ( même si je pense qu'il y a des théorie au sujet de Candel avant )
    C'est bien les 2 dernière page où c'est quand même assez étonnant la force de frappe mise à disposition pour régler le conflit d'un pays qui a pas une si grosse force militaire que ça

    Et ensuite les 2 domi reversi ( même si je pense que j'ai ma réponse à ce sujet )
    bladagun posted the 06/11/2026 at 08:42 PM
    triplewater tu en pense quoi des deux domi ? Pourquoi le roi est mort si il était domi ?
    kikoo31 posted the 06/11/2026 at 08:42 PM
    bladagun encore heureux
    t'imagines 20 chap on pete un cable
    triplewater posted the 06/11/2026 at 08:56 PM
    bladagun
    On a vu des perso mort alors qu'ils ont domi
    C'était le cas pendant god valley avec les rock alors que Im était pas sur l'île

    Je pense que la règle du domi change en fonction des personne qui peuvent l'utiliser

    Et pour rentrer un peu plus dans la théorie
    Je pense qu'ils voulu faire comme à elbaf à savoir contrôler la noblesse et gagner la guerre comme ça sauf que le roi a résister ai domi et s'est fait tué par Shuri
    mrponey posted the 06/11/2026 at 09:12 PM
    Oda il aime kill les daronnes
    kikoo31 posted the 06/11/2026 at 09:14 PM
    Quand tu y réfléchis Brook a subit 4 trauma dans sa life
    La mort de son amoureuse (premier amoureuse) +la destruction de son royaume + destruction totale de son équipage+ solitude pendant + de 10 20 ans coincé en mer

    mais sinon calme zéro trauma et me dites pas c'est pas ce que Brook n'a plus de cerveau
    khazawi posted the 06/11/2026 at 09:25 PM
    kikoo31 Brook a le plus subi dans One Piece en effet
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