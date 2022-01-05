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En attendant le vrai jeu à venir (qui est Dead or Alive 7 pour info), Koei Tecmo assure au Japon la promotion du portage PS5/XS à venir courant juin de Dead or Alive 6 avec la version Last Round avec une "collaboration" maison avec le jeu service Dead or Alive Xtreme Venus Vacation sur PC. Des bikini "DOA6LR" pour les filles peuvent être actuellement obtenus dans le jeu ainsi que divers objets de décorations pour faire de belles photosN'ayant pas accès à Venus Vacation, me semble pas que ça soit disponible sur Steam, vous me corrigerez mais c'est seulement la version japonais du jeu (la version DMM).