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Dead or Alive 6
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name : Dead or Alive 6
platform : Xbox One
editor : Koei Tecmo
developer : Team Ninja
genre : combat
other versions : PC - PlayStation 4
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Waifukyo
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name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 05/30/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
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Venus Vacation fait la promotion de DOA6 Last Round
Actualité
En attendant le vrai jeu à venir (qui est Dead or Alive 7 pour info), Koei Tecmo assure au Japon la promotion du portage PS5/XS à venir courant juin de Dead or Alive 6 avec la version Last Round avec une "collaboration" maison avec le jeu service Dead or Alive Xtreme Venus Vacation sur PC. Des bikini "DOA6LR" pour les filles peuvent être actuellement obtenus dans le jeu ainsi que divers objets de décorations pour faire de belles photos .





N'ayant pas accès à Venus Vacation, me semble pas que ça soit disponible sur Steam, vous me corrigerez mais c'est seulement la version japonais du jeu (la version DMM).
ex-Twitter - https://x.com/doax_vv_staff/status/2060558063703130495
    tags : koei tecmo last round doax dead or alive 6 dead or alive xtreme venus vacation doa6lr
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    posted the 05/30/2026 at 02:38 PM by masharu
    comments (2)
    xrkmx posted the 05/30/2026 at 03:07 PM
    Les deux versions sont dispo sur Steam US et JP, je joue aux deux versions. Mais c'est plu possible de les avoir aujourd'hui.
    foxstep posted the 05/30/2026 at 03:36 PM
    Ils sont vraiment incapable de faire des promo sans maillots de bain ceux la dit dont

    Bon bref hate de tester la version PS5 de jeu. Et surtout des infos sur le 7
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