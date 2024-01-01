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J'aime me faire des films
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name :
Critiques Cinéma
title :
J'aime me faire des films
screen name :
pressescinema
url :
http://www.gamekyo.com/group/pressescinema
official website :
http://
creator :
nicolasgourry
creation date :
01/01/2024
last update :
05/05/2026
description :
Un groupe consacré à des films avec leur critique, lors de leur sortie le Mercredi. Il y aura aussi des films de plateforme Streaming.
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217
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526609
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2
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nicolasgourry
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[Bande Annonce] Evil Dead Burn
Réalisé par Sébastien Vaniček : Vermines
Synopsis : Spin-off de la franchise Evil Dead.
Date de sortie : 8 Juillet 2026
PS :
Bande Annonce VOST
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posted the 05/05/2026 at 04:45 PM by
nicolasgourry
comments (
10
)
totenteufel
posted
the 05/05/2026 at 05:02 PM
Réalisé par un français next ->, c'était bien plus intéressant Ash Vs Evil dead qui est la suite des films. depuis le remake de 2013 puis le spin of (Rise) la mention aux livres des morts, ça ne ressemble plus à grand chose. ça devient juste du gore edgy et de la mutilation en disant attention j'suis extrême.
ravyxxs
posted
the 05/05/2026 at 05:04 PM
Les VF je trouve ça tellement horrible
C'est bizarre, ça passe ou ça casse en fait. Du coup moi c'est VO tous les jours.
ravyxxs
posted
the 05/05/2026 at 05:08 PM
Ok donc, en fait,le jeu d'acteur, en VO est LARGEMENT supérieur à la VF, on sent qu'ils ont VRAIMENT peur et la mère qui demande qu'est-ce qu'il s'est passé en VO y met du sien, une grande inquiétude s'installe donc, en VF, elle demande ça, comme si ils sont aller à la boulangerie et y avait plus de pain pour le dîner
nobleswan
posted
the 05/05/2026 at 05:14 PM
Evil dead
22
posted
the 05/05/2026 at 05:24 PM
je rejoins
totenteufel
ils gardent le coté démoniaque mais ajoute du gore et du sang de manière abusé au point de frôlé le ridicule. Le dernier avec la mère était sympa mais limite.
La "Evil Dead" c'est juste pour faire vendre comme le premier Halloween 3 mais il n'y a rien de Evil Dead.
ducknsexe
posted
the 05/05/2026 at 06:06 PM
Evil dead ce sont les demon avec les yeux blanc ou vitreux injecter de sang....
Bon quand même hate de voir Evil dead burn
nobleswan
posted
the 05/05/2026 at 06:26 PM
ducknsexe
Jai déjà le coffret Blu-Ray avec les 5 films et la je viens de me choper l'intégral de Ash Vs Evil Dead blu ray aussi. Je vais tout me re-mater histoire d'être prêt pour juillet
bennj
posted
the 05/05/2026 at 06:26 PM
totenteufel
Le mec a juste réalisé le très bon Vermines. Mais bon on t'en veut pas de pas avoir de culture.
22
"ils gardent le coté démoniaque mais ajoute du gore et du sang de manière abusé" > Non mais sérieux t'as vu l'original de Sam Raili avant de sortir un commentaire comme celui là ?
bennj
posted
the 05/05/2026 at 06:28 PM
Ah oui et sinon ca a juste être ultra cool. Rien que la scène du miroir est super bien réalisée
ducknsexe
posted
the 05/05/2026 at 06:34 PM
nobleswan
Tu es prêt à vivre une nuit Démoniaque héhéhéhé, Bonne séance à toi !
J'ai aussi tout les film, série de Ash, les vrai savent
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La "Evil Dead" c'est juste pour faire vendre comme le premier Halloween 3 mais il n'y a rien de Evil Dead.
Bon quand même hate de voir Evil dead burn
22 "ils gardent le coté démoniaque mais ajoute du gore et du sang de manière abusé" > Non mais sérieux t'as vu l'original de Sam Raili avant de sortir un commentaire comme celui là ?
J'ai aussi tout les film, série de Ash, les vrai savent