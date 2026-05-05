accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
se connecter
|
s'inscrire
ONE PIECE Gamekyo team
group information
47
Likes
Likers
Who likes this ?
strifedcloud
,
mickurt
,
axdslz
,
corbenne
,
cloudragnarok
,
chris92
,
svr
,
greil93
,
barbenoire
,
dranacole
,
supatony
,
tonytru4n
,
lanni
,
xiaomay
,
trafalgar
,
itachi974
,
shampix
,
dx93
,
metasonic
,
trungz
,
thor
,
manjinbes
,
voxen
,
cortes
,
victorsagat
,
kenji
,
monkeydluffy
,
gtoonizuka69
,
mikel971
,
traveller
,
teel
,
shanks
,
draer
,
rebellion
,
koriyu
,
hado78
,
diablass59
,
mugimando
,
biboys
,
yanssou
,
ravyxxs
,
nindo64
,
opthomas
,
faucheurvdf
,
burningcrimson
,
karbage
,
tripy73
name :
La one piece team
title :
ONE PIECE Gamekyo team
screen name :
bladagun
url :
http://www.gamekyo.com/group/bladagun
official website :
http://
creator :
bladagun
creation date :
06/30/2008
last update :
05/05/2026
description :
LA team de one piece sur gamekyo
tags :
onepiece
luffy
op
one piece
bladagun
cloud d strife
articles :
454
visites since opening :
2284384
subscribers :
49
bloggers :
9
bladagun
(creator)
strifedcloud
(administrator)
law
(editor)
axdslz
(editor)
cloudragnarok
(editor)
trafalgar
(editor)
itachi974
(editor)
gtoonizuka69
(editor)
yanssou
(editor)
channel
members (49)
yanssou
nindo64
diablass5
jorostar
draer
hado78
law
monkeydlu
leykel
supatony
gtoonizuk
mikel971
more members
all
Le manga
Les jeux video
les episodes
Les OAV
Les secrets
Les delires
Le reste ^^
Les musiques
Les AMVs
Live Action NETFLIX
The One Piece : le remake de l'anime se date + premier visuel
les episodes
Premier visuel pour The One Piece, le remake de l'anime fait par Wit Studio qui sortira en février 2027 en exclusivité sur Netflix. Au programme 7 épisodes qui couvriront les 50 premiers chapitres du manga.
https://www.youtube.com/watch?v=ckpeNQ7neHk
tags :
2
Likes
Who likes this ?
idd
,
bogsnake
posted the 05/05/2026 at 12:57 PM by
yanssou
comments (
12
)
bogsnake
posted
the 05/05/2026 at 01:05 PM
Si l'anime a un style crayonné comme dans le teaser, je dit un grand OUI !
byakuyatybw
posted
the 05/05/2026 at 01:15 PM
Mouai j attends de juger sur ( one) piece...C est cool de montrer des esquisses mais ce n est pas un travail original mais une re adaptation .
Aussi à part permettre de toucher un potentiel nouveau public, c est parti pour se réfléchir tous les arcs depuis le début? J aime bien One Piece mais même en accélérant certains passages et éliminant les fillers c est reparti pour plusieurs années.
Perso pas sur de re regarder un anime alors que je connais les arcs par cœur et ce même si il a une real de meilleure qualite/ plus moderne
perse9
posted
the 05/05/2026 at 01:17 PM
un remake depuis le debut? jusqu'à la fin? C'est une blague?
derno
posted
the 05/05/2026 at 01:31 PM
perse9
c'est une question de droit de propriété, netflix voulait la série mais le propriétaire non. faut pas chercher plus loin.
thelastone
posted
the 05/05/2026 at 01:34 PM
7 épisodes 50 chapitres ? J'espère que les épisodes ne durent pas 20 minutes
shirou
posted
the 05/05/2026 at 01:45 PM
J'ai recommencé de zero y a quelques mois, et les premiers épisodes en version 4/3 (et pas la "nouvelle" version en 16/9 avec les rognages dégueulasses) sont encore tout a fait regardable de nos jours.
kikoo31
posted
the 05/05/2026 at 01:49 PM
Le rythme est excellent
ça fait 7cchapitres par épisode contre 0.5 chap par ép par la TOei
khazawi
posted
the 05/05/2026 at 01:57 PM
shirou
depuis le 20 avril, c'est le manga que j'ai recommencé depuis le début pour me rafraichir la mémoire à la place de me refaire tous les épisodes
The One Piece, j'ai hâte de voir la direction artistique. Ce serait bien qu'il y ajoute des éléments qui n'existaient pas à l'époque comme la marque de Shanks sur le bras gauche, des indices de l'existence d'Imu et un tas d'autres choses pour que cela soit plus cohérent.
ratchet
posted
the 05/05/2026 at 02:11 PM
Eux j’espère que les épisodes font pas 20min car 7 épisodes pour tout l’arc East-Blue c’est impossible ça fais quasiment un épisode par arc
Un épisode ferait 1,5 tomes en pire que la série Netflix lol
kakazu
posted
the 05/05/2026 at 02:49 PM
C'est assez lourd de rien montrer depuis le temps que c'est annoncé
mrponey
posted
the 05/05/2026 at 02:57 PM
Apparemment ça reprendrait les 55 premiers chapitres jusqu’à sanji.
Durée d’un épisode 43min
La saison à une durée de 300min
rendan
posted
the 05/05/2026 at 03:01 PM
ENCORE du one piece s1 pfffff
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
Aussi à part permettre de toucher un potentiel nouveau public, c est parti pour se réfléchir tous les arcs depuis le début? J aime bien One Piece mais même en accélérant certains passages et éliminant les fillers c est reparti pour plusieurs années.
Perso pas sur de re regarder un anime alors que je connais les arcs par cœur et ce même si il a une real de meilleure qualite/ plus moderne
c'est une question de droit de propriété, netflix voulait la série mais le propriétaire non. faut pas chercher plus loin.
ça fait 7cchapitres par épisode contre 0.5 chap par ép par la TOei
The One Piece, j'ai hâte de voir la direction artistique. Ce serait bien qu'il y ajoute des éléments qui n'existaient pas à l'époque comme la marque de Shanks sur le bras gauche, des indices de l'existence d'Imu et un tas d'autres choses pour que cela soit plus cohérent.
Un épisode ferait 1,5 tomes en pire que la série Netflix lol
Durée d’un épisode 43min
La saison à une durée de 300min