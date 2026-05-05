ONE PIECE Gamekyo team
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La one piece team
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name : La one piece team
title : ONE PIECE Gamekyo team
screen name : bladagun
url : http://www.gamekyo.com/group/bladagun
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creator : bladagun
creation date : 06/30/2008
last update : 05/05/2026
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The One Piece : le remake de l'anime se date + premier visuel
les episodes


Premier visuel pour The One Piece, le remake de l'anime fait par Wit Studio qui sortira en février 2027 en exclusivité sur Netflix. Au programme 7 épisodes qui couvriront les 50 premiers chapitres du manga.


https://www.youtube.com/watch?v=ckpeNQ7neHk
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    idd, bogsnake
    posted the 05/05/2026 at 12:57 PM by yanssou
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    bogsnake posted the 05/05/2026 at 01:05 PM
    Si l'anime a un style crayonné comme dans le teaser, je dit un grand OUI !
    byakuyatybw posted the 05/05/2026 at 01:15 PM
    Mouai j attends de juger sur ( one) piece...C est cool de montrer des esquisses mais ce n est pas un travail original mais une re adaptation .
    Aussi à part permettre de toucher un potentiel nouveau public, c est parti pour se réfléchir tous les arcs depuis le début? J aime bien One Piece mais même en accélérant certains passages et éliminant les fillers c est reparti pour plusieurs années.
    Perso pas sur de re regarder un anime alors que je connais les arcs par cœur et ce même si il a une real de meilleure qualite/ plus moderne
    perse9 posted the 05/05/2026 at 01:17 PM
    un remake depuis le debut? jusqu'à la fin? C'est une blague?
    derno posted the 05/05/2026 at 01:31 PM
    perse9
    c'est une question de droit de propriété, netflix voulait la série mais le propriétaire non. faut pas chercher plus loin.
    thelastone posted the 05/05/2026 at 01:34 PM
    7 épisodes 50 chapitres ? J'espère que les épisodes ne durent pas 20 minutes
    shirou posted the 05/05/2026 at 01:45 PM
    J'ai recommencé de zero y a quelques mois, et les premiers épisodes en version 4/3 (et pas la "nouvelle" version en 16/9 avec les rognages dégueulasses) sont encore tout a fait regardable de nos jours.
    kikoo31 posted the 05/05/2026 at 01:49 PM
    Le rythme est excellent
    ça fait 7cchapitres par épisode contre 0.5 chap par ép par la TOei
    khazawi posted the 05/05/2026 at 01:57 PM
    shirou depuis le 20 avril, c'est le manga que j'ai recommencé depuis le début pour me rafraichir la mémoire à la place de me refaire tous les épisodes
    The One Piece, j'ai hâte de voir la direction artistique. Ce serait bien qu'il y ajoute des éléments qui n'existaient pas à l'époque comme la marque de Shanks sur le bras gauche, des indices de l'existence d'Imu et un tas d'autres choses pour que cela soit plus cohérent.
    ratchet posted the 05/05/2026 at 02:11 PM
    Eux j’espère que les épisodes font pas 20min car 7 épisodes pour tout l’arc East-Blue c’est impossible ça fais quasiment un épisode par arc

    Un épisode ferait 1,5 tomes en pire que la série Netflix lol
    kakazu posted the 05/05/2026 at 02:49 PM
    C'est assez lourd de rien montrer depuis le temps que c'est annoncé
    mrponey posted the 05/05/2026 at 02:57 PM
    Apparemment ça reprendrait les 55 premiers chapitres jusqu’à sanji.

    Durée d’un épisode 43min

    La saison à une durée de 300min
    rendan posted the 05/05/2026 at 03:01 PM
    ENCORE du one piece s1 pfffff
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