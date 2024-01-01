J'aime me faire des films
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Critiques Cinéma
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name : Critiques Cinéma
title : J'aime me faire des films
screen name : pressescinema
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creator : nicolasgourry
creation date : 01/01/2024
last update : 04/17/2026
description : Un groupe consacré à des films avec leur critique, lors de leur sortie le Mercredi. Il y aura aussi des films de plateforme Streaming.
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[Bande Annonce] The Dog Stars


Réalisé par Ridley Scott : Alien / Blade Runner / Legend / Black Rain / Thelma et Louise / Gladiator / Kingdom of Heaven / American Gangster / Mensonges d'État / Robin des Bois / Prometheus / Cartel / Seul sur Mars / Alien : Covenant / Le Dernier Duel

Synopsis : Dans un futur proche où une pandémie sans nom a décimé la société américaine, Hig, un pilote vit sur une base aérienne abandonnée du Colorado avec son chien et un ex-marine. Lorsqu'une transmission aléatoire passe par la radio de son Cessna 1956, la voix fait naître au plus profond du pilote l'espoir qu'une vie meilleure existe en dehors de leur périmètre étroitement contrôlé...

Date de sortie : 26 Aout 2026

PS : Bande Annonce VOST
https://www.youtube.com/watch?v=dAypyPFSElE
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    posted the 04/17/2026 at 09:00 AM by nicolasgourry
    comments (5)
    nicolasgourry posted the 04/17/2026 at 09:01 AM
    shanks, ça pourrait peut-être t'intéresser, à moins que je me trompe.
    ouken posted the 04/17/2026 at 09:38 AM
    Le synopsis ressemble étrangement à je suis une légende remixée
    ducknsexe posted the 04/17/2026 at 10:05 AM
    J'ai cru que les ennemis étaient des zombies. Mais ce sont des groupes de pillards. Encore un bon film de Ridley Scott
    link571 posted the 04/17/2026 at 10:19 AM
    Ça a l’air pas mal du tout
    vohmp posted the 04/17/2026 at 11:38 AM
    j'espère qu'il n'arrivera rien au chien ça a l'air simpa sinon plutôt bon casting.
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