Date de sortie : 26 Aout 2026

Réalisé par Ridley Scott : Alien / Blade Runner / Legend / Black Rain / Thelma et Louise / Gladiator / Kingdom of Heaven / American Gangster / Mensonges d'État / Robin des Bois / Prometheus / Cartel / Seul sur Mars / Alien : Covenant / Le Dernier DuelSynopsis : Dans un futur proche où une pandémie sans nom a décimé la société américaine, Hig, un pilote vit sur une base aérienne abandonnée du Colorado avec son chien et un ex-marine. Lorsqu'une transmission aléatoire passe par la radio de son Cessna 1956, la voix fait naître au plus profond du pilote l'espoir qu'une vie meilleure existe en dehors de leur périmètre étroitement contrôlé...