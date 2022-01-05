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Playerunknown's Battlegrounds
8
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name : Playerunknown's Battlegrounds
platform : PC
editor : Bluehole Studio
developer : Bluehole Studio
genre : action
multiplayer : Jusqu'à 100 en ligne
other versions : Xbox One - PlayStation 4
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Waifukyo
10
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name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 03/24/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
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articles : 293
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PUBG tease la collab avec Stellar Blade
Actualité
Après la série NieR ou encore dernièrement The King of Fighters sur la version mobile, Krafton va collaborer avec Shift Up pour l'ajout de contenus Stellar Blade dans son battle royal dont l'apparence de EVE teasée ici sera un "contender" (apparence améliorable).



Alors je ne suis pas familier avec PlayerUnknown's Battlegrounds ni sa version mobile, mais la collaboration semble être pour la version PC ce qui est à préciser, alors que c'est la version mobile de PUBG qui reçoit si je m'abuse toutes les collaborations. Je couvrirais naturellement cette affaire . C'est également la 3e collaboration pour Stellar Blade, après Goddess of Victory: NIKKE et Astro Bot.
    tags : pubg playerunknown's battlegrounds shift up stellar blade
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    posted the 03/24/2026 at 01:24 PM by masharu
    comments (2)
    rogeraf posted the 03/24/2026 at 01:28 PM
    Mouais, il est temps de sortir les projets en cours de developpement Krafton. J'adore ce jeu (+ de 500 heures dessus) mais PUBG c'est 2017. Maintenant quasi 10 ans, il est temps de passer a la suite
    ravyxxs posted the 03/24/2026 at 02:30 PM
    PUBG c'est vraiment le goat aux cotés de CS2 c'est incroyable qu'il soit encore là.
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