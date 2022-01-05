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Après la série NieR ou encore dernièrement The King of Fighters sur la version mobile, Krafton va collaborer avec Shift Up pour l'ajout de contenus Stellar Blade dans son battle royal dont l'apparence de EVE teasée ici sera un "contender" (apparence améliorable).Alors je ne suis pas familier avec PlayerUnknown's Battlegrounds ni sa version mobile, mais la collaboration semble être pour la version PC ce qui est à préciser, alors que c'est la version mobile de PUBG qui reçoit si je m'abuse toutes les collaborations. Je couvrirais naturellement cette affaire. C'est également la 3e collaboration pour Stellar Blade, après Goddess of Victory: NIKKE et Astro Bot.