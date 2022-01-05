profile
AI Limit
name : AI Limit
platform : Playstation 5
editor : CE Asia
developer : Palm Pioneer
genre : action-RPG
other versions : PC
group information
Une extension "Eirene’s Furnace of War" pour AI LIMIT
Actualité


Pour les fans de souls-like, AI LIMIT se voit rajouter une nouvelle aventure se déroulant après la fin du jeu où Arrisa arrive dans le Temple de Guerre et affronte les challenges d'Eirene. Déploiement prévu le 27 mars prochain.

« Eirene's Furnace of War » poursuit l'histoire d'AI LIMIT après la fin du jeu principal, alors que la Blader Arrisa entame un nouveau chapitre de son aventure. En s'aventurant dans le Temple de la Guerre pour affronter les épreuves imposées par Eirene, l'évêque de la Guerre, les joueurs devront affronter un nouveau boss mystérieux, ainsi que des boss déjà rencontrés qui ont été remaniés avec de nouvelles mécaniques afin de représenter un défi plus important pour les joueurs chevronnés de Soulslike.

L'extension téléchargeable ajoutera également de toutes nouvelles armes, armures, sorts et sceaux, qui pourront être obtenus en jouant à Eirene's Furnace of War, offrant aux joueurs des options de construction et des stratégies de combat élargies à utiliser dans la nouvelle arène Furnace. Les joueurs peuvent s'attendre à recevoir plus d'informations sur Eirene's Furnace of War dans les mois à venir.

Depuis son lancement en 2025, AI LIMIT a été salué pour son style artistique distinctif, ses personnages mémorables et ses combats Soulslike rapides qui se déroulent dans des niveaux au design complexe. Le jeu détient actuellement une note de 92 % « Très positif » sur plus de 32 000 avis d'utilisateurs sur Steam, ce qui en fait le lancement mondial le plus réussi de CE-Asia à ce jour.


Gematsu - https://www.gematsu.com/2026/02/ai-limit-dlc-eirenes-furnace-of-war-announced
    tags : ai limit sensegames ce-asia
    posted the 02/13/2026 at 02:30 PM by masharu
    comments (1)
    kujotaro posted the 02/13/2026 at 04:35 PM
    J'avais trouvé le jeu sympas sans plus.
