name : The Legend of Heroes

title : 日本ファルコム / Nihon Falcom since 1981

screen name : legendofheroes

official website : http://www.falcom.co.jp/

creator : smartcrush

creation date : 02/17/2013

last update : 02/01/2026

description : Eiyuu Densetsu ou Legend of Heroes est une série de Rpg comprenant une dizaine d'épisodes, créée en 1989 par Falcom. Les différents jeux sont sortis sur plusieurs plate-formes, cependant la psp et le pc prédominent globalement. La Ps Vita accueille les versions évolution ainsi que le les derniers opus. La Ps3 est également concernée par ces derniers. La moitié de ces titres a été localisé, mais le processus est long, principalement à cause des ventes plutôt médiocres et de la quantité de texte à traduire. Au Japon la série rencontre tout de même un certain succès, d'autant plus que la qualité des titres s'améliore au fur et à mesure.

