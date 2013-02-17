日本ファルコム / Nihon Falcom since 1981
The Legend of Heroes : Trails in the Sky 1st
2
name : The Legend of Heroes : Trails in the Sky 1st
platform : Playstation 5
editor : Falcom
developer : Falcom
genre : RPG
other versions : PC - Switch
group information
The Legend of Heroes
name : The Legend of Heroes
description : Eiyuu Densetsu ou Legend of Heroes est une série de Rpg comprenant une dizaine d'épisodes, créée en 1989 par Falcom. Les différents jeux sont sortis sur plusieurs plate-formes, cependant la psp et le pc prédominent globalement. La Ps Vita accueille les versions évolution ainsi que le les derniers opus. La Ps3 est également concernée par ces derniers. La moitié de ces titres a été localisé, mais le processus est long, principalement à cause des ventes plutôt médiocres et de la quantité de texte à traduire. Au Japon la série rencontre tout de même un certain succès, d'autant plus que la qualité des titres s'améliore au fur et à mesure.
tags : rpg ps3 of psp zero pc news japon heroes ocean evolution legend team sora guide song traduction ii sky falcom jrpg vita kiseki ao sen localisation trails eiyuu densetsu vermilion
articles : 440
visites since opening : 1452671
subscribers : 42
bloggers : 5
The Legend of Heroes : un site avec une carte intéractive du continent Zemuria
CHRONOLOGIE
Petit article du week-end .



Pour ceux qui ont commencé à découvrir la série "The Legend of Heroes" (avec notamment
Trails in the Sky : 1st Chapter) et les vétérans, je tenais à vous montrer un site avec une carte intéractive. Cette carte montre le continent Zemuria où nous pouvons voir tous les pays / états) (Liberl, Erebonia, Calvard, etc.)

- En cliquant sur un pays, on peut avoir un petit descriptif, voire une image d'un épisode spécifique de la série




- Il existe une section chronologie où se déroulent chaque épisode




- Aucun spoil majeur, donc pas à s'inquiéter



Lien du site (https://jun-eau.github.io/zemurian-atlas/)
jun-eau.github.io - https://jun-eau.github.io/zemurian-atlas/map.html
    tags : jrpg kiseki legend of heroes
    yogfei, zephon, icebergbrulant, yanssou, tynokarts, shofroy
    posted the 02/01/2026 at 11:00 AM by gunotak
    manix posted the 02/01/2026 at 11:07 AM
    tip top merci
    shofroy posted the 02/01/2026 at 11:58 AM
    Merci pour le lien. ????
    J'en suis toujours à l'arc Crossbel mais je ne trouve plus trop le temps d'avancer dans la série, trop de nouveaux jeux à faire.
