Petit article du week-end
.
Pour ceux qui ont commencé à découvrir la série "The Legend of Heroes" (avec notamment
Trails in the Sky : 1st Chapter
) et les vétérans, je tenais à vous montrer un site avec une carte intéractive. Cette carte montre le continent Zemuria où nous pouvons voir tous les pays / états) (Liberl, Erebonia, Calvard, etc.
)
- En cliquant sur un pays, on peut avoir un petit descriptif, voire une image d'un épisode spécifique de la série
- Il existe une section chronologie où se déroulent chaque épisode
- Aucun spoil majeur, donc pas à s'inquiéter
J'en suis toujours à l'arc Crossbel mais je ne trouve plus trop le temps d'avancer dans la série, trop de nouveaux jeux à faire.