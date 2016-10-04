Ce soir à la télé...
Ce soir à la télé...
16
nicolasgourry
04/10/2016
last update : 12/22/2025
L'idée de ce groupe, c'est susciter l'envie de regarder des films plus ou moins connus (c'est plutôt ceux là qui seront mis en avant, si possible) qui sont interessant (certains devenus "culte") à voir (ou revoir) et qui passe à la télé en soirée. Les jeux vidéo s'inspirent aussi du cinéma, donc un groupe qui parle de film parait logique.
articles : 178
visites since opening : 361384
subscribers : 5
bloggers : 3
Ce soir à la télé...Miyazaki est un prince avec une louve...

2000



Réalisé et écrit par Hayao Miyazaki

Japon, XVe siècle. Jadis protégée par des animaux géants, la forêt se dépeuple à cause de l'homme. Blessé par un sanglier rendu fou par les démons, le jeune guerrier Ashitaka quitte les siens et part à la recherche du dieu-cerf qui seul pourra défaire le sortilège qui lui gangrène le bras. Au cours de son voyage, Ashitaka rencontre Lady Eboshi, à la tête d'une communauté de forgerons, qui doit se défendre contre ceux qui lui reprochent de détruire la forêt pour alimenter ses forges. Parmi ses pires ennemis se trouve San, une jeune fille sauvage élevée par des loups, aussi appelée "Princesse Mononoké", la princesse des spectres...


France4 à 21H05
Durée : 2H15
    mercure7
    posted the 12/22/2025 at 07:30 PM by nicolasgourry
