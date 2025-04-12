ONE PIECE Gamekyo team
La one piece team
47
name : La one piece team
title : ONE PIECE Gamekyo team
screen name : bladagun
url : http://www.gamekyo.com/group/bladagun
official website : http://
creator : bladagun
creation date : 06/30/2008
last update : 12/04/2025
description : LA team de one piece sur gamekyo
tags : onepiece luffy op one piece bladagun cloud d strife
articles : 431
visites since opening : 2125134
subscribers : 49
bloggers : 9
members (49)
One Piece 1168
https://mangamoins.com/?scan=OP1168
    1
    tripy73
    posted the 12/04/2025 at 11:04 PM by yanssou
    comments (2)
    jofe posted the 12/04/2025 at 11:19 PM
    Harald qui découvre qu'un gouvernement qui pratique les génocides et l'esclavage n'était finalement pas digne de confiance... Visiblement le corps d'un géant mais le cerveau d'une taille humaine malgré tout.
    shanks posted the 12/04/2025 at 11:23 PM
    Chapitre peu intéressant qui continue de raconter ce que l'on savait déjà.

    Par contre, t'as des cases dignes de croquis quand même.
