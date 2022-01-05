Actualité

Vous avez raté la sortie asiatique sur PS5 de Venus Vacaction PRISM: DOAX en ce début d'année, le spin-off jeu de romance de Dead or Alive Xtreme ? L'éditeur japonais Tapfun a obtenu les droits d'exploitation pour une sortie sur navigateur via leur technologie cloud (en gros ça reste du streaming, à la Google Stadia en somme). Le jeu est déjà disponible et jouable via leur site web.Venus Vacaction PRISM: DOAX est donc le premier jeu "calibre console" à débarquer dans un tel service de streaming, Tapfun qui annonce déjà que d'autres jeux "console/PC" débarqueront en streaming sur navigateur prochainement.En revanche si vous êtes intéressés et que vous résidez au Japon, sachez que c'est un coût selon votre temps de jeu, ~30min équivaux à 2€.Sinon pour information, Tapfun n'a pour que 2 autres jeux mobile sous ce service de streaming, un jeu entièrement réalisé sous AI et un jeu à NFT. Mais l'éditeur souhaite ouvrir son service à d'autres jeux console.