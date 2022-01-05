profile
Dead or Alive 6
2
Likers
name : Dead or Alive 6
platform : Xbox One
editor : Koei Tecmo
developer : Team Ninja
genre : combat
other versions : PC - PlayStation 4
read the reviews
add a review
add a press review
group information
Waifukyo
8
Likes
Likers
name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 12/03/2025
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
tags :
articles : 208
visites since opening : 504888
subscribers : 4
bloggers : 1
channel
all
Le jeu Venus Vacation Prism DOAX débarque sur navigateur
Actualité


Vous avez raté la sortie asiatique sur PS5 de Venus Vacaction PRISM: DOAX en ce début d'année, le spin-off jeu de romance de Dead or Alive Xtreme ? L'éditeur japonais Tapfun a obtenu les droits d'exploitation pour une sortie sur navigateur via leur technologie cloud (en gros ça reste du streaming, à la Google Stadia en somme). Le jeu est déjà disponible et jouable via leur site web.



Venus Vacaction PRISM: DOAX est donc le premier jeu "calibre console" à débarquer dans un tel service de streaming, Tapfun qui annonce déjà que d'autres jeux "console/PC" débarqueront en streaming sur navigateur prochainement.

En revanche si vous êtes intéressés et que vous résidez au Japon, sachez que c'est un coût selon votre temps de jeu, ~30min équivaux à 2€.

Sinon pour information, Tapfun n'a pour que 2 autres jeux mobile sous ce service de streaming, un jeu entièrement réalisé sous AI et un jeu à NFT. Mais l'éditeur souhaite ouvrir son service à d'autres jeux console.
Automaton - https://automaton-media.com/en/news/venus-vacation-prism-dead-or-alive-xtreme-is-the-first-title-to-launch-on-new-japanese-browser-based-platform-for-full-price-console-games/
    tags : steam koei tecmo ps5 dead or alive xtreme venus vacation
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 12/03/2025 at 05:32 PM by masharu
    comments (0)
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo