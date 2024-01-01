J'aime me faire des films
[Bande Annonce] Retour à Silent Hill


Réalisé par Christophe Gans : Crying Freeman / Le Pacte des loups / Silent Hill

Synopsis : James est un homme brisé par sa séparation avec son grand amour. Un jour, une mystérieuse lettre lui parvient et le rappelle à Silent Hill pour l’envoyer à la recherche de la femme qu’il aime. Là-bas, il se retrouve dans une ville qu’il connaissait jadis, mais qui semble avoir été transformée par un esprit maléfique inconnu. Alors que James pénètre plus profondément dans cette obscurité effrayante, il rencontre de terrifiantes figures, parfois familières. Il commence alors à se demander s’il devient fou et lutte contre lui-même pour trouver un sens à cette étrange réalité, afin de parvenir à sauver son amour.

4 Février 2026

PS : Bande Annonce VOST
https://www.youtube.com/watch?v=3YhZqeDYkEM&t
    idd, reza, icebergbrulant
    posted the 12/02/2025 at 06:05 PM by nicolasgourry
    comments (3)
    pimoody posted the 12/02/2025 at 06:15 PM
    Pas mal, mais j’ai toujours un problème avec tout ces nouveaux films d’horreurs qui ont une image trop propre dû au tout numérique.
    benichou posted the 12/02/2025 at 06:50 PM
    Gans est complètement passé à côté du personnage de Maria avec sa fausse perruque blonde c’est ridicule… s’il y avait 1 seule personnage à ne pas louper dans cette adaptation, celui qui porte toute l’histoire du jeu, c’était bien elle, vraiment dommage
    bennj posted the 12/02/2025 at 06:52 PM
    benichou vraiment dommage que tu commentes sur un film que t'as pas vu.
