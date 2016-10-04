2021(6 Oscars dont Meilleurs : décors / photographie / montage / Meilleurs effets visuels / mixage de son / musique de film)Réalisé par Denis VilleneuveL'histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi doué que brillant, voué à connaître un destin hors du commun qui le dépasse totalement. Car s'il veut préserver l'avenir de sa famille et de son peuple, il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de l'univers – la seule à même de fournir la ressource la plus précieuse au monde, capable de décupler la puissance de l'humanité. Tandis que des forces maléfiques se disputent le contrôle de cette planète, seuls ceux qui parviennent à dominer leur peur pourront survivre…Une réalisation froide (austère/cohérente) et intense.Direction artistique réussi.Une bande son mystique et pesante.Un bon rythme (l’œil s’ennuie jamais), même si il n'y a pas de grande scène d'action.C'est surtout un didacticiel pour mieux comprendre Dune : Deuxième partie