description : L'idée de ce groupe, c'est susciter l'envie de regarder des films plus ou moins connus (c'est plutôt ceux là qui seront mis en avant, si possible) qui sont interessant (certains devenus "culte") à voir (ou revoir) et qui passe à la télé en soirée.
Les jeux vidéo s'inspirent aussi du cinéma, donc un groupe qui parle de film parait logique.
(6 Oscars dont Meilleurs : décors / photographie / montage / Meilleurs effets visuels / mixage de son / musique de film)
Réalisé par Denis Villeneuve
L'histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi doué que brillant, voué à connaître un destin hors du commun qui le dépasse totalement. Car s'il veut préserver l'avenir de sa famille et de son peuple, il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de l'univers – la seule à même de fournir la ressource la plus précieuse au monde, capable de décupler la puissance de l'humanité. Tandis que des forces maléfiques se disputent le contrôle de cette planète, seuls ceux qui parviennent à dominer leur peur pourront survivre…
Une réalisation froide (austère/cohérente) et intense.
Direction artistique réussi.
Une bande son mystique et pesante.
Un bon rythme (l’œil s’ennuie jamais), même si il n'y a pas de grande scène d'action.
C'est surtout un didacticiel pour mieux comprendre Dune : Deuxième partie
Tout dépend... Si le film est long parce qu'il présente des longueurs, ou ennui par moment, d'accord. Mais qu'un film soit long, c'est pas un défaut en soi si c'est justifié, au contraire ( ).
Vivement le dernier volet l’année prochaine.
Pareil, autant j'adore la version de david Lynch (La DA, la musique, le mysticisme), autant là, c'est juste un banal film de guerre SF avec une DA très froide
Contrairement aux nouveaux que j'aie bien kiffe