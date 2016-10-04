Ce soir à la télé...
description : L'idée de ce groupe, c'est susciter l'envie de regarder des films plus ou moins connus (c'est plutôt ceux là qui seront mis en avant, si possible) qui sont interessant (certains devenus "culte") à voir (ou revoir) et qui passe à la télé en soirée. Les jeux vidéo s'inspirent aussi du cinéma, donc un groupe qui parle de film parait logique.
Ce soir à la télé...Dune (2021)...

2021



(6 Oscars dont Meilleurs : décors / photographie / montage / Meilleurs effets visuels / mixage de son / musique de film)

Réalisé par Denis Villeneuve

L'histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi doué que brillant, voué à connaître un destin hors du commun qui le dépasse totalement. Car s'il veut préserver l'avenir de sa famille et de son peuple, il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de l'univers – la seule à même de fournir la ressource la plus précieuse au monde, capable de décupler la puissance de l'humanité. Tandis que des forces maléfiques se disputent le contrôle de cette planète, seuls ceux qui parviennent à dominer leur peur pourront survivre…

Une réalisation froide (austère/cohérente) et intense.
Direction artistique réussi.
Une bande son mystique et pesante.
Un bon rythme (l’œil s’ennuie jamais), même si il n'y a pas de grande scène d'action.
C'est surtout un didacticiel pour mieux comprendre Dune : Deuxième partie

France2 à 21H10
Durée : 2H30
PS : Mon avis à sa sortie
    aros posted the 11/30/2025 at 06:16 PM
    J'ai tant entendu parler de Dune sans m'y intéresser pour autant, que je vais profiter de cette occasion pour m'initier ( :good. Peut-être que ça me donnera envie d'aller plus loin par la suite.
    ratchet posted the 11/30/2025 at 06:17 PM
    Très bon comme le 2 mais très long par contre.
    aros posted the 11/30/2025 at 06:20 PM
    ratchet
    Tout dépend... Si le film est long parce qu'il présente des longueurs, ou ennui par moment, d'accord. Mais qu'un film soit long, c'est pas un défaut en soi si c'est justifié, au contraire ( ).
    walterwhite posted the 11/30/2025 at 06:38 PM
    Excellent film, le 2 est encore meilleur.

    Vivement le dernier volet l’année prochaine.
    mrvince posted the 11/30/2025 at 06:57 PM
    Pas trop accroché perso... C'est très beau, l'ambiance et l'univers sont cool mais je sais pas je me suis ennuyé... sur les deux.
    kraken posted the 11/30/2025 at 07:27 PM
    mrvince
    Pareil, autant j'adore la version de david Lynch (La DA, la musique, le mysticisme), autant là, c'est juste un banal film de guerre SF avec une DA très froide
    jacquescechirac posted the 11/30/2025 at 08:01 PM
    jrelance la balle; le film de Lynch est l'un des pires films que j'aie vu de ma vie
    Contrairement aux nouveaux que j'aie bien kiffe
    mrvince posted the 11/30/2025 at 08:19 PM
    kraken On dirait un film Apple
    ouken posted the 11/30/2025 at 10:43 PM
    Tueeerie comme le 2
