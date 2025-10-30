ONE PIECE Gamekyo team
La one piece team
name : La one piece team
title : ONE PIECE Gamekyo team
screen name : bladagun
url : http://www.gamekyo.com/group/bladagun
official website : http://
creator : bladagun
creation date : 06/30/2008
last update : 10/30/2025
description : LA team de one piece sur gamekyo
tags : onepiece luffy op one piece bladagun cloud d strife
articles : 427
visites since opening : 2099040
subscribers : 49
bloggers : 9
One Piece 1164
https://mangamoins.com/?scan=OP1164
    tripy73, bladagun, calishnikov, mrponey
    posted the 10/30/2025 at 09:31 PM by yanssou
    comments (2)
    bladagun posted the 10/30/2025 at 09:46 PM
    Bon bah kuma en plus d'aider luffy sauve aussi son plus grand rival, merci kuma...ou pas !
    Tout se déroule sinon d'une façon assez conventionnelle, rien de surprenant ou d'incroyable a débattre dessus
    Le flashabck de l'époque de joyboy et Davy Jones vas être légendaire mais on ne l'auras que par le prisme d'imu en toute fin de manga, vas falloir être patient !
    mrponey posted the 10/30/2025 at 09:47 PM
    Pouah maintenant que la prochain saison serai 26 episodes j'ai cette impression que le flash back God valley va sortir en film pour suivre la tendance.

    Pareil une théorie qui commence à faire du bruit sur reddit Il pense que ceux qui portent le D dans leurs noms.

    serait the will of Davy jones
