Nouvelle session en direct sur YouTube avec les développeurs de chez Nexon pour la présentation de contenus à venir sur The First Descendant durant le mois de novembre. On a enfin du gameplay pour Harris, initialement un des PNJ du jeu qui comme Nell se retrouve donc jouable suite à un évènement qui va réveiller en elle ses nouveaux pouvoirs.
On également un aperçu des cosmétiques pour la collaboration avec SEGA pour Bayonetta annoncé plus tôt dans le mos. On a donc le costumes "Bayonetta 1" pour les légataires féminins, un skin de son arme du premier jeu ainsi que des emotes et apparitions bien épicées de la sorcière. On a également un aperçu des nouveaux costumes premium pour Harris, Nell et Valby.
La mise à jour avec Harris et les nouveaux costumes payants, le nouveau donjon ainsi que la collaboration avec Bayonetta arrivent le 6 novembre prochain.