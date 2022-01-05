profile
The First Descendant
name : The First Descendant
platform : Playstation 5
editor : Nexon
developer : Nexon
genre : action
other versions : PC - Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X
group information
Waifukyo
name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 10/30/2025
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
articles : 196
visites since opening : 474834
subscribers : 4
bloggers : 1
The First Descendant - Du gameplay pour Harris + Collaboration Bayonetta
Actualité


Nouvelle session en direct sur YouTube avec les développeurs de chez Nexon pour la présentation de contenus à venir sur The First Descendant durant le mois de novembre. On a enfin du gameplay pour Harris, initialement un des PNJ du jeu qui comme Nell se retrouve donc jouable suite à un évènement qui va réveiller en elle ses nouveaux pouvoirs.



On également un aperçu des cosmétiques pour la collaboration avec SEGA pour Bayonetta annoncé plus tôt dans le mos. On a donc le costumes "Bayonetta 1" pour les légataires féminins, un skin de son arme du premier jeu ainsi que des emotes et apparitions bien épicées de la sorcière. On a également un aperçu des nouveaux costumes premium pour Harris, Nell et Valby.

La mise à jour avec Harris et les nouveaux costumes payants, le nouveau donjon ainsi que la collaboration avec Bayonetta arrivent le 6 novembre prochain.

Le livestream complet :

    tags : nexon the first descendant
    posted the 10/30/2025 at 10:09 AM by masharu
