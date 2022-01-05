Actualité

Nouvelle session en direct sur YouTube avec les développeurs de chez Nexon pour la présentation de contenus à venir sur The First Descendant durant le mois de novembre. On a enfin du gameplay pour Harris, initialement un des PNJ du jeu qui comme Nell se retrouve donc jouable suite à un évènement qui va réveiller en elle ses nouveaux pouvoirs.On également un aperçu des cosmétiques pour la collaboration avec SEGA pour Bayonetta annoncé plus tôt dans le mos. On a donc le costumes "Bayonetta 1" pour les légataires féminins, un skin de son arme du premier jeu ainsi que des emotes et apparitions bien épicées de la sorcière. On a également un aperçu des nouveaux costumes premium pour Harris, Nell et Valby.La mise à jour avec Harris et les nouveaux costumes payants, le nouveau donjon ainsi que la collaboration avec Bayonetta arrivent le 6 novembre prochain.Le livestream complet :