One Piece 1163 + cover du tome 113


https://mangamoins.com/?scan=OP1163
    posted the 10/23/2025 at 03:18 PM by yanssou
    comments (15)
    khazawi posted the 10/23/2025 at 03:23 PM
    Les animes only qui tombent par hasard sur cette couverture du 113 risquent de vriller de l'œil lol
    Sinon, Xebec comme prévu par beaucoup : Domi Reversi
    Garp le taré
    Imu, je ne sais pas ce qu'a prévu Oda pour Luffy mais va falloir être imaginatif et cohérent pour la victoire finale...
    yanssou posted the 10/23/2025 at 03:29 PM
    khazawi ça existe encore les anim only pour one piece ? Eh ben.

    Xebec contrôler par Imu mouais c'est vraiment pas terrible cette antagoniste, va falloir qu'Oda établisse des règles de son pouvoir, chose qu'il aurait déjà du faire pour le Haki.

    Et puis bon sang il aurait pu montrer sa silhouette, la on dirait la mauvaise blague de Zetsu noir dans naruto.
    khazawi posted the 10/23/2025 at 03:36 PM
    yanssou peut-être qu'on aura sa vraie silhouette après le flash-back
    Mais oui, l'échelle de puissance est difficile à comprendre mais ceci est le défaut de beaucoup de shonen neketsu avec une surenchère de puissance au fil des arcs.
    imuse posted the 10/23/2025 at 03:38 PM
    Ce chapitre et cette planche de fou !
    yanssou posted the 10/23/2025 at 03:40 PM
    khazawi c'est surtout que ça fait très brouillon, sans Imu ça aurait été mieux je trouve.
    fan2jeux posted the 10/23/2025 at 03:40 PM
    Je trouve l histoire de xebec tragique, voir triste.

    J aurais voulu voir un passage de flambeau entre xebec et roger, avec xebec qui revele à roger l existence du one piece.

    Ce flashback revele aussi quelque chose, que le mec le plus baleze peut se tranformer en monstre avec le pouvoir d imu.
    Imaginez qu on revienne au present et que la meme chose arrive à luffy.
    Elbaf risquerait de devenir un mythe si c est le cas.

    Mais sinon xebec est definitivement un super personnage
    imuse posted the 10/23/2025 at 03:40 PM
    Yanssou Il y a un qui a émis l'hypothèse que le Domi Reversi ne pouvait être utilisé UE sur le lieu de naissance de la personne. Xebec avec God Valley ou les géants avec Elbaf
    kikoo31 posted the 10/23/2025 at 03:47 PM
    DOnc IMU se fait gang banger par ROGER BARBE BLANCHE KAIDO BIG MOM GARP et ROCKS et elle a rien ...

    putain il y a une limite même si on parles de l'un des antagonistes centraux
    yanssou posted the 10/23/2025 at 03:47 PM
    fan2jeux Xebec n'a je crois pas connaissance de telle info.

    Imu peut transformer les gens en démon, contrôler les personnes qui partage son pouvoir (doyen, chevalier divin), se transformer lui même en démon et peux même faire apparaître des objets.

    Et pourtant Imu n'a pas lever le petit doigt pour des événements importants prouvant une fois encore qu'Oda rajoute des trucs en continu.

    Xebec je le trouve trop gentil, j'aurais voulu qu'il soit "plus fou", là le descriptif de Sengoku est cohérent juste parce qu'il est contrôler.

    imuse c'est une possibilité.
    kikoo31 posted the 10/23/2025 at 03:49 PM
    imuse il y a interet car ça serait cheater à mort ...
    imuse posted the 10/23/2025 at 03:52 PM
    Et d'ailleurs, Domi Reversi veut dire en latin "retourner chez soi" ou quelque chose du style
    fan2jeux posted the 10/23/2025 at 03:53 PM
    yanssou
    J en doute, xebec semble connaitre plein de choses du monde dont l existence d imu
    yanssou posted the 10/23/2025 at 03:57 PM
    fan2jeux Toute façon il va crever , il mérite limite un spin of pour développer d'autres trucs.
    ratchet posted the 10/23/2025 at 05:11 PM
    Incroyable ce flashback
    palan posted the 10/23/2025 at 06:02 PM
    kikoo31 Ils sont pas dans leur meilleur niveau, il utilise meme pas le haki des rois.
    On le vois dans la confrontation barbe blanche et roger
