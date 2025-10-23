accueil
ONE PIECE Gamekyo team
group information
47
Likes
Likers
Who likes this ?
strifedcloud
,
mickurt
,
axdslz
,
corbenne
,
cloudragnarok
,
chris92
,
svr
,
greil93
,
barbenoire
,
dranacole
,
supatony
,
tonytru4n
,
lanni
,
xiaomay
,
trafalgar
,
itachi974
,
shampix
,
dx93
,
metasonic
,
trungz
,
thor
,
manjinbes
,
voxen
,
cortes
,
victorsagat
,
kenji
,
monkeydluffy
,
gtoonizuka69
,
mikel971
,
traveller
,
teel
,
shanks
,
draer
,
rebellion
,
koriyu
,
hado78
,
diablass59
,
mugimando
,
biboys
,
yanssou
,
ravyxxs
,
nindo64
,
opthomas
,
faucheurvdf
,
burningcrimson
,
karbage
,
tripy73
name :
La one piece team
title :
ONE PIECE Gamekyo team
screen name :
bladagun
url :
http://www.gamekyo.com/group/bladagun
official website :
http://
creator :
bladagun
creation date :
06/30/2008
last update :
10/23/2025
description :
LA team de one piece sur gamekyo
tags :
onepiece
luffy
op
one piece
bladagun
cloud d strife
articles :
426
visites since opening :
2094917
subscribers :
49
bloggers :
9
bladagun
(creator)
strifedcloud
(administrator)
law
(editor)
axdslz
(editor)
cloudragnarok
(editor)
trafalgar
(editor)
itachi974
(editor)
gtoonizuka69
(editor)
yanssou
(editor)
channel
members (49)
yanssou
nindo64
diablass5
jorostar
draer
hado78
law
monkeydlu
leykel
supatony
gtoonizuk
mikel971
more members
all
Le manga
Les jeux video
les episodes
Les OAV
Les secrets
Les delires
Le reste ^^
Les musiques
Les AMVs
Live Action NETFLIX
One Piece 1163 + cover du tome 113
https://mangamoins.com/?scan=OP1163
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 10/23/2025 at 03:18 PM by
yanssou
comments (
15
)
khazawi
posted
the 10/23/2025 at 03:23 PM
Les animes only qui tombent par hasard sur cette couverture du 113 risquent de vriller de l'œil lol
Sinon, Xebec comme prévu par beaucoup : Domi Reversi
Garp le taré
Imu, je ne sais pas ce qu'a prévu Oda pour Luffy mais va falloir être imaginatif et cohérent pour la victoire finale...
yanssou
posted
the 10/23/2025 at 03:29 PM
khazawi
ça existe encore les anim only pour one piece ? Eh ben.
Xebec contrôler par Imu mouais c'est vraiment pas terrible cette antagoniste, va falloir qu'Oda établisse des règles de son pouvoir, chose qu'il aurait déjà du faire pour le Haki.
Et puis bon sang il aurait pu montrer sa silhouette, la on dirait la mauvaise blague de Zetsu noir dans naruto.
khazawi
posted
the 10/23/2025 at 03:36 PM
yanssou
peut-être qu'on aura sa vraie silhouette après le flash-back
Mais oui, l'échelle de puissance est difficile à comprendre mais ceci est le défaut de beaucoup de shonen neketsu avec une surenchère de puissance au fil des arcs.
imuse
posted
the 10/23/2025 at 03:38 PM
Ce chapitre et cette planche de fou !
yanssou
posted
the 10/23/2025 at 03:40 PM
khazawi
c'est surtout que ça fait très brouillon, sans Imu ça aurait été mieux je trouve.
fan2jeux
posted
the 10/23/2025 at 03:40 PM
Je trouve l histoire de xebec tragique, voir triste.
J aurais voulu voir un passage de flambeau entre xebec et roger, avec xebec qui revele à roger l existence du one piece.
Ce flashback revele aussi quelque chose, que le mec le plus baleze peut se tranformer en monstre avec le pouvoir d imu.
Imaginez qu on revienne au present et que la meme chose arrive à luffy.
Elbaf risquerait de devenir un mythe si c est le cas.
Mais sinon xebec est definitivement un super personnage
imuse
posted
the 10/23/2025 at 03:40 PM
Yanssou
Il y a un qui a émis l'hypothèse que le Domi Reversi ne pouvait être utilisé UE sur le lieu de naissance de la personne. Xebec avec God Valley ou les géants avec Elbaf
kikoo31
posted
the 10/23/2025 at 03:47 PM
DOnc IMU se fait gang banger par ROGER BARBE BLANCHE KAIDO BIG MOM GARP et ROCKS et elle a rien ...
putain il y a une limite même si on parles de l'un des antagonistes centraux
yanssou
posted
the 10/23/2025 at 03:47 PM
fan2jeux
Xebec n'a je crois pas connaissance de telle info.
Imu peut transformer les gens en démon, contrôler les personnes qui partage son pouvoir (doyen, chevalier divin), se transformer lui même en démon et peux même faire apparaître des objets.
Et pourtant Imu n'a pas lever le petit doigt pour des événements importants prouvant une fois encore qu'Oda rajoute des trucs en continu.
Xebec je le trouve trop gentil, j'aurais voulu qu'il soit "plus fou", là le descriptif de Sengoku est cohérent juste parce qu'il est contrôler.
imuse
c'est une possibilité.
kikoo31
posted
the 10/23/2025 at 03:49 PM
imuse
il y a interet car ça serait cheater à mort ...
imuse
posted
the 10/23/2025 at 03:52 PM
Et d'ailleurs, Domi Reversi veut dire en latin "retourner chez soi" ou quelque chose du style
fan2jeux
posted
the 10/23/2025 at 03:53 PM
yanssou
J en doute, xebec semble connaitre plein de choses du monde dont l existence d imu
yanssou
posted
the 10/23/2025 at 03:57 PM
fan2jeux
Toute façon il va crever , il mérite limite un spin of pour développer d'autres trucs.
ratchet
posted
the 10/23/2025 at 05:11 PM
Incroyable ce flashback
palan
posted
the 10/23/2025 at 06:02 PM
kikoo31
Ils sont pas dans leur meilleur niveau, il utilise meme pas le haki des rois.
On le vois dans la confrontation barbe blanche et roger
