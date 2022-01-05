Actualité

Kate



Une combattante féroce de l'élite des Senrai Maidens. Kate manie un M1A1 HC américain, incarnation même de la vitesse et de la fureur. Ses attaques sont aussi soudaines qu'un coup de feu, et sa détermination brûle plus fort que n'importe quelle flamme ! Lorsque Kate apparaît sur le champ de bataille, ses ennemis ne voient plus que le feu et l'acier se précipiter vers eux.

Elsa



Véritable professionnelle des Senrai Maidens, Elsa mène au combat son unique Leopard 2A4M ! C'est la machine parfaite pour ceux qui apprécient la précision et le contrôle. Elle agit avec sang-froid, calcul et un calme absolu. Pour Elsa, chaque combat est une partie d'échecs, où les erreurs de ses adversaires sont toujours les dernières.

Maria



Libre et audacieuse, Maria est la force indomptable de l'escouade des Senrai Maidens ! À l'intérieur de son T-80U-E1 (Senrai Maidens) unique, elle se sentait comme faisant partie d'une force primitive : une tempête de feu, de fumée et de vitesse ! Lorsque son char avance, rien ne peut se dresser sur le chemin de cette tornade ardente !

Le jeu F2P multijoueur de tank War Thunder du studio hongrois Gaijin Games vient d'annoncer l'ajout d'une nouvelle collection de cosmétiques et pas des moindre : La collection Senrai Maidens où les joueurs pourront se procurer 3 tanks aux couleurs des héroïnes Kate l'américaine, Elsa l'allemande et Maria la russe.... Ainsi que des contenus déjà jugés comme "weeb" et "goon" par certains joueurs. Au point que préventivement les développeurs ont également conçu un mode pour masquer ces cosmétiques pour les puristes du genre.Les 3 packs contiennent tous les tanks respectifs customisés aux couleurs des héroïnes ainsi que titre/avatar/spray, un accès de 20 jours au compte premium et de la monnaie in-game. Les joueurs pourront également récupérer gratuitement un dakimakura (un long oreiller) de son choix avec l'héroïne imprimée dessus comme cosmétique dans le jeu.Présentation des Senrai Maidens :Mais tout à un prix : comptez 70€ pour 1 packPour l'occasion et histoire de profiter de cette visibilité, Gaijin Games organise un concours de fanarts où les dessinateurs devront représenter les 3 héroïnes. Le gagnant obtiendra... Un des 3 packs de son choix