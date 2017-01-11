Déjà conséquent depuis quelques mois le catalogue de jeux Xbox Game Studios a encore des choses a dévoiler, avec des informations récentes qui mettent en lumière l'avancement de Fable et State of Decay 3. Selon Jez Corden, rédacteur en chef de Windows Central, les fans peuvent s'attendre à une mise à jour sur le développement de Fable dès janvier, tandis que State of Decay 3 pourrait ne pas sortir avant 2027.
Ces commentaires ont été publiés sur X en réponse aux questions des utilisateurs sur l'état d'avancement des deux titres. Interrogé sur Fable, Jez Corden a déclaré que les joueurs devraient « obtenir une bonne mise à jour en janvier », offrant ainsi un peu de réconfort aux fans impatients d'avoir des nouvelles après une grande période de silence . Dans un autre échange concernant State of Decay 3, il a ajouté que le jeu était actuellement prévu pour « 2027 », expliquant qu'il avait bénéficié d'« investissements supplémentaires » et qu'il était considéré en interne comme un « projet phare », .
Me manque déjà le gamepass
....