name : Fable (reboot)
platform : PC
editor : Microsoft
developer : Playground Games
genre : RPG
other versions : Xbox Series X
Fable
28
name : Fable
creator : negan
creation date : 11/01/2017
last update : 10/11/2025
articles : 44
visites since opening : 197382
subscribers : 2
bloggers : 1
[Rumeur] Une présentation en janvier pour Fable?
Fable



Déjà conséquent depuis quelques mois le catalogue de jeux Xbox Game Studios a encore des choses a dévoiler, avec des informations récentes qui mettent en lumière l'avancement de Fable et State of Decay 3. Selon Jez Corden, rédacteur en chef de Windows Central, les fans peuvent s'attendre à une mise à jour sur le développement de Fable dès janvier, tandis que State of Decay 3 pourrait ne pas sortir avant 2027.

Ces commentaires ont été publiés sur X en réponse aux questions des utilisateurs sur l'état d'avancement des deux titres. Interrogé sur Fable, Jez Corden a déclaré que les joueurs devraient « obtenir une bonne mise à jour en janvier », offrant ainsi un peu de réconfort aux fans impatients d'avoir des nouvelles après une grande période de silence . Dans un autre échange concernant State of Decay 3, il a ajouté que le jeu était actuellement prévu pour « 2027 », expliquant qu'il avait bénéficié d'« investissements supplémentaires » et qu'il était considéré en interne comme un « projet phare », .
    posted the 10/11/2025 at 10:52 AM by negan
    comments (4)
    cyr posted the 10/11/2025 at 10:57 AM
    Cool , et je me rends compte que j'ai pas démarrer 1 seul fable quand j'avais le gamepass.....
    Me manque déjà le gamepass
    ....
    goldmen33 posted the 10/11/2025 at 11:04 AM
    J'avais repris 3ans de gp en plus jusqu'à sept 2026 pensant que j'étais large pour jouer à Fable... je vais l'avoir dans le cul XDD
    skuldleif posted the 10/11/2025 at 11:42 AM
    trop hate meme pour sod3
    soulfull posted the 10/11/2025 at 12:55 PM
    goldmen33 cyr payé les 3 volets pour moins de 5 euros les 3,j'ai toujours compris qu'il fallait que je fasse des reserves car le game pass allait être moins accessible dans le temps.
