Réalisé par Timur Bekmambetov : Night Watch / Wanted : Choisis ton destin
Synopsis : Dans un futur proche, un détective est accusé du meurtre de sa femme. Jugé par une intelligence artificielle ultra-performante, qu'il a lui-même contribué à mettre en place, il n'a que 90 minutes pour prouver son innocence... avant qu'elle ne scelle son sort.
je ne trouve pas ça pertinent. Le film m’intéresse toujours mais j'ai déjà un plot twist(peut-être même le seul) de révélé.
Je me suis dit la même chose, les cons ils ont spoil tous le scénario du film.
Par contre pour le film, il m'intesse pas.
un jugement ce fait sur des preuves, un alibi qui a des trous, des aveux, des temoins.
Si il y a rien de tous ça, une IA ou un juge impartial ne peut pas condamné quelqu'un...
mettre quelqu'un en prison alors qu'il y a rien contre le prévenue, c'est du hamais v......
