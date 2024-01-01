28 Janvier 2026

Réalisé par Timur Bekmambetov : Night Watch / Wanted : Choisis ton destinSynopsis : Dans un futur proche, un détective est accusé du meurtre de sa femme. Jugé par une intelligence artificielle ultra-performante, qu'il a lui-même contribué à mettre en place, il n'a que 90 minutes pour prouver son innocence... avant qu'elle ne scelle son sort.