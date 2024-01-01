J'aime me faire des films
name : Critiques Cinéma
title : J'aime me faire des films
screen name : pressescinema
url : http://www.gamekyo.com/group/pressescinema
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 01/01/2024
last update : 10/11/2025
description : Un groupe consacré à des films avec leur critique, lors de leur sortie le Mercredi. Il y aura aussi des films de plateforme Streaming.
tags :
articles : 180
visites since opening : 375539
subscribers : 2
bloggers : 1
[Bande Annonce] Reconnu coupable


Réalisé par Timur Bekmambetov : Night Watch / Wanted : Choisis ton destin

Synopsis : Dans un futur proche, un détective est accusé du meurtre de sa femme. Jugé par une intelligence artificielle ultra-performante, qu'il a lui-même contribué à mettre en place, il n'a que 90 minutes pour prouver son innocence... avant qu'elle ne scelle son sort.

28 Janvier 2026

PS : Bande Annonce VOST
    1
    Like
    Who likes this ?
    adamjensen
    posted the 10/11/2025 at 10:00 AM by nicolasgourry
    comments (6)
    bladagun posted the 10/11/2025 at 10:25 AM
    Original ! A voir
    bogsnake posted the 10/11/2025 at 10:41 AM
    Voilà comment flinguer (une partie ?)de l'intrigue du film à ceux qui regarde le trailer : la toute dernière réplique du trailer.
    je ne trouve pas ça pertinent. Le film m’intéresse toujours mais j'ai déjà un plot twist(peut-être même le seul) de révélé.
    adamjensen posted the 10/11/2025 at 10:57 AM
    Concept un minimum intéressant, je lui donnerais sa chance.

    bogsnake
    Je me suis dit la même chose, les cons ils ont spoil tous le scénario du film.
    solarr posted the 10/11/2025 at 11:16 AM
    Un temps, j'ai lu Lecornu coupable
    nicolasgourry posted the 10/11/2025 at 11:17 AM
    solarr je me suis dit qu'il y en a un qui va y penser
    cyr posted the 10/11/2025 at 12:01 PM
    solarr et il a failli etre renommée premier ministre....

    Par contre pour le film, il m'intesse pas.

    un jugement ce fait sur des preuves, un alibi qui a des trous, des aveux, des temoins.

    Si il y a rien de tous ça, une IA ou un juge impartial ne peut pas condamné quelqu'un...

    mettre quelqu'un en prison alors qu'il y a rien contre le prévenue, c'est du hamais v......

    Mais merde Sharkozy pourquoi il a etais condamné ? parce que sont entourage on fait des truc qu'il devais forcement etre au courant?

    Et a côté il y a des multi multi multi multi multi récidiviste avec un casier judiciaires epais comme un dictionnaires qui echape toujours a la prison .......

    c'est beau la F.....
