Actualité







Nouveau trailer pour Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian, le jeu video basé sur le jeu mobile d'Atelier Resleriana sur iOS et Android.Ici l'aventure se concentre autour des personnages de Rias Eidreise et son partenaire Slade Clauslyter et vous pourrez rencontrer les héroïnes des précédents jeux de la série comme Marie, Ryza, Sophie ou encore Resna l'héroïne du premier arc du jeu mobile.Disponible le 26 septembre sur PS5, NS1 et Steam.