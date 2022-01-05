profile
Atelier Yumia
2
Likers
name : Atelier Yumia
platform : PC
editor : Koei Tecmo
developer : Gust
genre : RPG
other versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
group information
Waifukyo
8
Likes
Likers
name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 08/30/2025
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
tags :
articles : 165
visites since opening : 421314
subscribers : 4
bloggers : 1
Nouveau trailer pour Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian
Actualité


Nouveau trailer pour Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian, le jeu video basé sur le jeu mobile d'Atelier Resleriana sur iOS et Android.

Ici l'aventure se concentre autour des personnages de Rias Eidreise et son partenaire Slade Clauslyter et vous pourrez rencontrer les héroïnes des précédents jeux de la série comme Marie, Ryza, Sophie ou encore Resna l'héroïne du premier arc du jeu mobile.





Disponible le 26 septembre sur PS5, NS1 et Steam.
    posted the 08/30/2025 at 02:27 PM by masharu
    comments (2)
    burningcrimson posted the 08/31/2025 at 05:02 AM
    Pas d'upgrade switch 2 annoncé ? Bon ben cz sera version ps5 alors.
    masharu posted the 08/31/2025 at 07:44 AM
    burningcrimson
    L'équipe a-t-elle envisagé de créer une version Nintendo Switch 2 ? Y aura-t-il des avantages pour ceux qui jouent sur la nouvelle console ?

    JH : Dès le début du développement, notre intention était de créer uniquement une version Switch. Ce titre a été conçu spécialement pour la Switch. Il est possible de tirer parti de la puissance de la Switch 2.
