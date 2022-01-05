description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
Nouveau trailer pour Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian, le jeu video basé sur le jeu mobile d'Atelier Resleriana sur iOS et Android.
Ici l'aventure se concentre autour des personnages de Rias Eidreise et son partenaire Slade Clauslyter et vous pourrez rencontrer les héroïnes des précédents jeux de la série comme Marie, Ryza, Sophie ou encore Resna l'héroïne du premier arc du jeu mobile.
JH : Dès le début du développement, notre intention était de créer uniquement une version Switch. Ce titre a été conçu spécialement pour la Switch. Il est possible de tirer parti de la puissance de la Switch 2.