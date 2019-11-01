profile
Stardew Valley
name : Stardew Valley
platform : PC
editor : Chucklefish
developer : Indépendant
genre : RPG
other versions : Xbox One - PlayStation 4
Le Bazar de l'information
name : Le Bazar de l'information
title : Le Bazar de l'information
screen name : bazar
url : http://www.gamekyo.com/group/bazar
official website : http://
creator : negan
creation date : 01/11/2019
last update : 08/28/2025
description : .
tags :
articles : 35
visites since opening : 550094
subscribers : 3
bloggers : 1
Une nouvelle image pour Haunted Chocolatier
Haunted Chocolatier


Haunted Chocolatier est le dernier projet de ConcernedApe, le célèbre développeur à l'origine de Stardew Valley ( + de 40 Millions de ventes ). Le développeur solo travaille sur ce nouveau projet depuis plusieurs années déjà, et les fans sont impatients d'en savoir plus .

Au milieu du développement, nous avons une toute nouvelle image à analyser concernant le développement du jeu. ConcernedApe semble avoir travaillé d'arrache-pied sur Haunted Chocolatier, car l'image est absolument magnifique .




Bien que peu de détails aient été donnés sur le développement du jeu, nous pouvons supposer qu'il faudra encore quelques années avant qu'il ne soit disponible sur nos plateformes .





    tags :
    3
    Likes
    Who likes this ?
    torotoro59, gareauxloups, bourbon
    posted the 08/27/2025 at 08:41 PM by negan
    comments (5)
    negan posted the 08/27/2025 at 08:41 PM
    Shanks moyen d'avoir une fiche pour le jeu des que tu as 5 minutes ?

    Car quand il va sortir il va avoir pas mal d'actualité.
    zekk posted the 08/27/2025 at 09:04 PM
    hâte d'y jouer
    jackfrost posted the 08/27/2025 at 09:29 PM
    Je me demandais pourquoi ça ressemblait à stardew avant de lire. Hâte de tester ça sur la steam deck
    cyr posted the 08/28/2025 at 05:04 AM
    C'est pas une mise a jour de stardew valley?

    Ce style de jeux j'ai vraiment du mal a y jouer. On dirait un retour dans les années 80/90
    belmoncul posted the 08/28/2025 at 07:53 PM
    L'ambiance est OUF.
