Haunted Chocolatier est le dernier projet de ConcernedApe, le célèbre développeur à l'origine de Stardew Valley ( + de 40 Millions de ventes ). Le développeur solo travaille sur ce nouveau projet depuis plusieurs années déjà, et les fans sont impatients d'en savoir plus .
Au milieu du développement, nous avons une toute nouvelle image à analyser concernant le développement du jeu. ConcernedApe semble avoir travaillé d'arrache-pied sur Haunted Chocolatier, car l'image est absolument magnifique .
Bien que peu de détails aient été donnés sur le développement du jeu, nous pouvons supposer qu'il faudra encore quelques années avant qu'il ne soit disponible sur nos plateformes .
Car quand il va sortir il va avoir pas mal d'actualité.
Ce style de jeux j'ai vraiment du mal a y jouer. On dirait un retour dans les années 80/90