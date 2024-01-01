accueil
J'aime me faire des films
kevinmccallisterrr
,
nindo64
,
minx
,
shanks
,
almightybhunivelze
,
opthomas
,
escobar
Un groupe consacré à des films avec leur critique, lors de leur sortie le Mercredi. Il y aura aussi des films de plateforme Streaming.
[Bande Annonce] NEXUS VI Le Film
Réalisé par Alexandre « Slexno » Marinelli
Synopsis : L’équipage du vaisseau “NEXUS VI” s’est échoué sur une planète sauvage après un combat spatial dantesque. Ébranlés par l’enlèvement du copilote par une mystérieuse secte, ils vont traverser de nombreuses épreuves afin d’aller le sauver.
Date du 8 septembre au 28 Octobre 2025
Site Officiel
https://www.youtube.com/watch?v=0ZIP4C1hbBI
posted the 08/15/2025 at 02:00 PM by
nicolasgourry
comments (
5
)
hastis
posted
the 08/15/2025 at 02:16 PM
Cela a l'air d'être d'une nullité... Rien que le jeu d'acteur me donne l'impression d'être devant une pub. C'est vraiment un film ?
nicolasgourry
posted
the 08/15/2025 at 02:20 PM
hastis
c'est un "film" fait par un youtubeur, comme je publie des vidéos de sa chaîne sur le groupe "esprit critique", là, c'était l'occasion dans ce groupe, de montrer un "film" qu'il a fait, il sera projeté dans des cinémas.
https://www.youtube.com/ChroniqueNEXUSVI/videos
altendorf
posted
the 08/15/2025 at 02:20 PM
hastis
Un film amateur français financé via du crowdfunding
sph1x
posted
the 08/15/2025 at 02:29 PM
C'est sur que si tu ne suis pas la chaine.
Ca va être compliqué de rentrer dans le délire.
Les suivants depuis leur début, j'irai le voir pour leur apporter tout mon soutien
hastis
posted
the 08/15/2025 at 02:54 PM
altendorf
nicolasgourry
Ok, je comprends. Comme le dit
sph1x
c'est vrai que le fait que je ne connaisse pas la chaîne (et le travail de ceux qui se trouvent derrière) peut être un gros frein.
