J'aime me faire des films
Critiques Cinéma
7
name : Critiques Cinéma
title : J'aime me faire des films
screen name : pressescinema
url : http://www.gamekyo.com/group/pressescinema
creator : nicolasgourry
creation date : 01/01/2024
last update : 08/15/2025
description : Un groupe consacré à des films avec leur critique, lors de leur sortie le Mercredi. Il y aura aussi des films de plateforme Streaming.
articles : 162
visites since opening : 331193
subscribers : 2
bloggers : 1
[Bande Annonce] NEXUS VI Le Film


Réalisé par Alexandre « Slexno » Marinelli

Synopsis : L’équipage du vaisseau “NEXUS VI” s’est échoué sur une planète sauvage après un combat spatial dantesque. Ébranlés par l’enlèvement du copilote par une mystérieuse secte, ils vont traverser de nombreuses épreuves afin d’aller le sauver.

Date du 8 septembre au 28 Octobre 2025

Site Officiel
https://www.youtube.com/watch?v=0ZIP4C1hbBI
    posted the 08/15/2025 at 02:00 PM by nicolasgourry
    comments (5)
    hastis posted the 08/15/2025 at 02:16 PM
    Cela a l'air d'être d'une nullité... Rien que le jeu d'acteur me donne l'impression d'être devant une pub. C'est vraiment un film ?
    nicolasgourry posted the 08/15/2025 at 02:20 PM
    hastis c'est un "film" fait par un youtubeur, comme je publie des vidéos de sa chaîne sur le groupe "esprit critique", là, c'était l'occasion dans ce groupe, de montrer un "film" qu'il a fait, il sera projeté dans des cinémas.
    https://www.youtube.com/ChroniqueNEXUSVI/videos
    altendorf posted the 08/15/2025 at 02:20 PM
    hastis Un film amateur français financé via du crowdfunding
    sph1x posted the 08/15/2025 at 02:29 PM
    C'est sur que si tu ne suis pas la chaine.
    Ca va être compliqué de rentrer dans le délire.
    Les suivants depuis leur début, j'irai le voir pour leur apporter tout mon soutien
    hastis posted the 08/15/2025 at 02:54 PM
    altendorf nicolasgourry Ok, je comprends. Comme le dit sph1x c'est vrai que le fait que je ne connaisse pas la chaîne (et le travail de ceux qui se trouvent derrière) peut être un gros frein.
