Actualité

Cette nuit le dernier livestream des développeurs de The First Descendant a montré un aperçu des contenus à venir entre juillet et octobre pour l'été et l'arrivée de la saison 3. Je ne vais pas tout détailler.3 juillet : Update Summer (nouveau bikini + piscine)24 juillet : Demo Saison 3.7 aout: Saison 3 Partie 1 (plaine d'Axion, Nell, motos) + collaboraton NieR: Automata.4 septembre : Lounge + Luna Ultime + ajout du husky comme compagnon.1er octobre : Ajout des armes de mêlée.Courant novembre : nouveau légataire et nouveau donjon + nouvelle collaboration.Courant décembre : Yujin Ultime + nouveau donjon.Nouveau set payant de bikini pour les héroïnes, avec un premier maillot pour Serena qui avait raté le précédent (l'histoire va se répéter avec Nell...) et troisième maillot pour Viessa et Valby n'empêche.• La piscine d'AlbionAlbion aménage temporairement un espace piscine pour les légataires.La nouvelle zone, qui est une grosse zone où les joueurs pourront affronter des boss de raid en moto et jusqu'à 8 en même temps.Le livestream en entier :