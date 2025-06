Actualité





Comme le titre l'indique, la licence Lollipop Chainsaw fêtera ses 13 ans la semaine prochaine, le 12 juin.Pour l'occasion Dragami Games, le studio fondé par d'anciens développeurs de Kadokawa Games ayant même récupéré certaines de leur IP, dont Lollipop Chainsaw, vont célébrer l'évènement avec une réduction de 40% sur le prix du remaster Lollipop Chainsaw RePop à travers les différents store (Steam, Microsoft Store, PlayStation Store, Nintendo eShop) entre le 4 juin (aujourd'hui) et au maximum le 30 juin (sur Xbox), avant sur le autres plateformes.Egalement et surtout, le retour de la tenue "Foxy Funk" inspirée du personnage de Foxxy Cleopatra dans la série de films Austin Power et renommée ici "Funky Outfit". A l'origine une tenue DLC (et exclusive à la version américaine), elle sera offerte à tous les joueurs du remaster. Un cadre photo spécial sera également ajouté.