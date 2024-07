Fondé en janvier 2006 par quatre anciens employés de Lionhead Studios , Mark Healey, Alex Evans, Dave Smith, et Kareem Ettouney les principaux concernés avaient déjà créé un jeu vidéo indépendant du nom de Rag Doll Kung Fu a l’époque quand ils étaient chez Lionhead.

L’ouverture de leur propre studio sous le nom de Media Molécule a permis en 2007, de créer LittleBigPlanet qui émergea durant la Game Developers Conference. L’objectif premier a été de produire des jeux sans pour autant augmenter les effectifs et ainsi générer du bénéfice. Et le principe de LittleBigPlanet avait un avantage : Chaque joueur pouvait créer son propre niveau et le mettre à disposition en ligne, afin qu’il soit accessible où qu'il soit. Le projet « Craftworld » met en avant cette transmission de créativité à tous ceux qui ont une imagination débordante. Un projet qui a su convaincre Sony lors de sa présentation, ce qui a déclenché automatiquement un accord d'exclusivité avec Media Molécule qui s’est vite agrandi. En 2007, ce n’est pas moins de 20 personnes qui travaillent sur le jeu.

Le héros Sackboy avait à l’origine un prototype de design sous le nom de Yellow Head , repérable avec sa grosse tête jaune. Elle vient aussi en partie d’une démo de 2005 sous l’appellation de « Mr Yellowhead » Respectivement créé par David Smith et sa fine équipe, cette version a notamment servit pour mesurer au mieux les proportions du personnage de Sackboy.

« Je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai toujours dessiné avec ces petites antennes de moustique sur la tête. Mes dessins étaient toujours très anatomiques, avec des jambes et des bras, tandis que Francis explorait les proportions et les formes du corps - comment la tête s'articule avec le corps. C'est Mark qui a vraiment poussé l'aspect artisanal, les boutons, les patchs et le tissu en toile de jute. »

Sa bande son qui comprend une trentaine de musiques sont tous issu d’un genre différent, avec principalement un mélange de Rock, de jazz funk et du hip-hop.



Après une sortie en novembre 2008 et un certains succès pour LittleBigPlanet, le 2 mars 2010 est une date importante pour Media Molécule puisque Sony annonce le rachat du studio.

Et puis 2 mois après, LittleBigPlanet 2 est annoncé a travers un trailer. Ce second projet qui sort en 2011, se veut bien plus ambitieux malgré des ventes inférieures au premier opus.

Mais la licence n’a pas dit son dernier mot , un troisième opus apparaîtra en 2014 sur Playstation 4 ainsi qu’un opus karting en associant Media molécule avec le studio United Front Games (ModNation Racers) Le premier LittleBigPlanet refait parler de lui en sortant sur Psvita.

Après deux autres licences qui sont apparu juste après, Sackboy revient une nouvelle fois sur Ps5 avec Sackboy: A Big Adventure qui est développé par Sumo Digital et a eu un très bon retour critique.

Après certains succès, Media Molécule revient en 2013 sur Ps Vita avec la sortie de Tearaway un autre genre de jeu d’action et de plateforme. La Gamescom de 2012 a été le parfait moment de le présenter et sans surprise, Tearaway se concentre fortement sur la manipulation du monde et la création de contenu dans le jeu. Interrogés sur le sujet, les développeurs avaient déclaré : « Tearaway reste une extension du genre des jeux créatifs, alors soyez assurés que vous pourrez personnaliser votre monde à votre guise. »

Tearaway puise sa force dans un style artistique qui est un mélange de 3D et de 2D. L'espace de jeu est en 3D, mais le contenu du monde, les montagnes et les bâtiments par exemple, sont tous construits en « papier » 2D. À l'instar du jeu précédent de Media Molecules, LittleBigPlanet, Tearaway possède un style très unique qui donne cette impression d'être presque vivant.



Fort de son succès et considéré comme l’un des meilleurs jeu de la Ps vita, cela a été l’occasion en 2015 de voir débarquer Tearaway Unfolded sur Ps4.

Pour parler de cette même année de 2015 pendant L’E3, Media Molécule annonce dans la foulée un teaser de son énorme projet du nom de « Dreams » qui fusionne les aspects de LittleBigPlanet à savoir « jouer, créer, partager » en une seul et même expérience sans les séparer.

Alex Evans et David Smith sont les deux directeurs techniques et Mark Healey et Kareem Ettouney office comme directeur créatif et directeur artistique. L’un des objectif de Media Molécule était de réinventer la créativité , et Dreams est en quelque sorte un croquis qui prendrait forme par les joueurs et non par les développeurs. Pour le coup, le thème des « rêves » n’a pas été choisi au hasard et permet aux joueurs de définir leur propre style afin de créer et d’exprimer leur créativité.



Dreams est un aboutissement de plusieurs styles artistique et de nombreuses combinaisons ont été réalisées pour établir à un style qui lui est propre. Media Molécule a créé un jeu voir un outil qui utilise au mieux l’imagination du joueur. Un outil de création unique qui présente une multitude d’expériences dans une créativité débordante. Les rêveurs peuvent rêver comme bon leur semble.



Media Molécule ne cesse pas d’impressionner par ces idées, un travail doté d’une imagination presque vivante et d’une créativité sans limite. En espérant d’autres productions toujours aussi loufoque.