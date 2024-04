Moyenne 3,8/5

Une course effrénée à travers une Amérique fracturée qui, dans un futur proche, est plus que jamais sur le fil du rasoir.

Si ces vignettes remplie de fureur et de chaos sonnent si justes, c’est parce que Civil War a été véritablement conçu comme une sorte de blockbuster pour adultes et qu’il réactive un format de production hollywoodienne à la saveur oubliée, et qu’on pourrait appeler « film du milieu ».Sur fond de thriller d'action explosif, Civil War s'interroge avant tout sur le sens de l'information, le pouvoir de l'image et l'absolue nécessité de préserver un journalisme de terrain tentant de capturer le réel, exposer la vérité. Passionnant de bout en bout.D’emblée, on comprend qu’Alex Garland, le réalisateur et scénariste, nous a floués. Et c’est tant mieux. « Civil War » n’est pas un film de guerre, mais un film sur la couverture des conflits. Il n’y est pas question de soldats, mais de reporters.Le miroir tendu est si peu déformant. Civil War fait le grand écart entre le drame psychologique et le thriller horrifique, bousculant en parallèle la neutralité du regard, celui de journalistes rendant compte de l’histoire en train de s’écrire chez eux, très loin des contrées en feu qu’ils avaient l’habitude d’immortaliser.Moins violent qu’Immaculée, qui repose sur les mêmes ressorts, cette préquelle de La Malédiction, qui nous entraîne dans l’Italie des années 1970, se révèle néanmoins très divertissante, et parvient à surprendre.D’un réalisme sidérant et percutant dans les scènes de combat, le film se garde de choisir son camp, préférant s’intéresser à ses héros, des journalistes confrontés à l’absurdité du conflit et de leur métier.Là, Civil War, film magnétique mais assez creux, s’emplit de politique et d’effroi.Un scénario catastrophe qui saisit.À l’approche des élections présidentielles américaines, la dystopie d’Alex Garland s’impose comme une œuvre profondément actuelle, mettant en scène face à face le pouvoir et les journalistes.Loin du pamphlet sauvage, Garland ébauche plutôt une réflexion pétrie de contradictions.Film de guerre et film d’horreur, ce blockbuster efficace s’avère très réaliste.En retournant la violence à l’intérieur de son propre pays, Garland ne questionne ni la violence ni son pays (pour cela, même n’importe quel volet d’American Nightmare fait mieux l’affaire). Il propose une vague virée critique où notre voyeurisme se projette dans celui des protagonistes journalistes, construits selon les pires clichés sur le photojournalisme de guerre façon Hollywood.Totalement inoffensif et souvent ennuyeux.