Moyenne 3/5

Après trois aventures dans lesquelles le guerrier dragon Po a combattu les maîtres du mal les plus redoutables grâce à un courage et des compétences en arts martiaux inégalés, le destin va de nouveau frapper à sa porte pour … l’inviter à enfin se reposer. Plus précisément, pour être nommé chef spirituel de la vallée de la Paix. Cela pose quelques problèmes évidents. Premièrement, Po maîtrise aussi bien le leadership spirituel que les régimes, et deuxièmement, il doit rapidement trouver et entraîner un nouveau guerrier dragon avant de pouvoir profiter des avantages de sa prestigieuse promotion. Pire encore, il est question de l’apparition récente d’une sorcière aussi mal intentionnée que puissante, Caméléone, une lézarde minuscule qui peut se métamorphoser en n'importe quelle créature, et ce sans distinction de taille. Or Caméléone lorgne de ses petits yeux avides et perçants sur le bâton de sagesse de Po, à l’aide duquel elle espère bien pouvoir réinvoquer du royaume des esprits tous les maîtres maléfiques que notre guerrier dragon a vaincu. Po va devoir trouver de l’aide. Il va en trouver (ou pas ?) auprès de Zhen, une renarde corsac, voleuse aussi rusée que vive d'esprit, qui a le don d’irriter Po mais dont les compétences vont s’avérer précieuses. Afin de réussir à protéger la Vallée de la Paix des griffes reptiliennes de Caméléone, ce drôle de duo va devoir trouver un terrain d’entente. Ce sera l’occasion pour Po de découvrir que les héros ne sont pas toujours là où on les attend.

Les créateurs de DreamWorks Animation ont de la suite dans les idées et des idées dans la suite des aventures de Po.Huit ans après le troisième volet, les studios DreamWorks livrent un quatrième opus vitaminé de Kung Fu Panda où Po, escorté par une renarde ambiguë, combat une ennemie protéiforme. Une réussite.Le maître kung-fu le plus invraisemblable au monde ne s'épuise pas : toujours aussi toujours aussi farfelu, frénétique, fulgurant.Dans ce « Kung Fu Panda 4 », il y a des paysages magnifiques, des personnages savoureux, une jolie morale, beaucoup de scènes de kung-fu et de l’humour. Bref, ce nouvel opus très réussi cogne fort.Le célèbre panda, au coup de pied aussi robuste que le coup de fourchette, revient pour un quatrième volet sympathique d’une saga trop lucrative pour s’arrêter.Fidèle aux premiers films, "Kung Fu Panda 4" développe un scénario plutôt convaincant, porté par une animation enthousiasmante.Le film s’avère complètement monté sous cocaïne dans la crainte éperdue que le public gavé au pop-corn décroche, pas déplaisant mais ayant quand même perdu au fil du temps le charme de son personnage dysfonctionnel, de plus en plus normé en héros de baston.La série des Kung Fu Panda n’aura peut-être pas engendré de très grands films, mais force est d’admettre qu’à force de persévérance, Po a gagné ses galons de vrai héros de cinéma.Un épisode sans grande originalité, mais débordant d’humour.Si on a naïvement cru à un renouveau artistique chez DreamWorks après "Les Bad Guys" et "Le Chat Potté 2", "Kung Fu Panda 4" continue la descente aux enfers de DreamWorks, qui pourra malgré tout se consoler avec le box-office du film.Sympatoche mais ça sent la recette.Les rares bonnes idées, elles, sont cantonnées aux combats, inventifs et cartoonesques à souhait. Parmi eux, un affrontement dans une taverne en équilibre sur une falaise, oscillant au gré des mouvements de nos deux héros.Un gros panda, des acrobaties, des blagues de cour de récré : on prend les mêmes, on dépense 85 millions de dollars, on recommence.Ce quatrième volet de la franchise Dreamworks ressemble à un Zootopie sans génie. Les moins de dix ans trouveront sans doute divertissante les acrobaties martiales. Les plus de dix ans pourront s'assoupir tranquillement, bercés par la voix de Dustin Hoffman. À condition de voir le film en VOST.