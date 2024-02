Nous n'avons encore rien annoncé à ce sujet. Il est clair que nous travaillons sur quelque chose. Et je sais sur quoi nous travaillons ( encore heureux ) , et putain de merde... c'est la meilleure chose que nous ayons jamais faite. Je suis impatient, mais ce n'est pas encore le moment, il y aura un moment.

Like

Who likes this ?

posted the 02/21/2024 at 08:13 PM by negan