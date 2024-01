Netflix confirme l'arrivé de l'anime One Piece ( Arc Egg Head seulement ) sur sa plate - forme le 13 janvier prochain. Adn conserve malgré tout la diffusion de manière premium , même si l'intégralité de l'anime arrivera un jour ou l'autre sur Netflix.

posted the 01/07/2024 at 06:49 PM by yanssou