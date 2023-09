1998Réalisé par Martin Campbell(GoldenEye / Casino Royale)Après vingt ans de prison, Don Diego de La Vega, alias Zorro, qui a autrefois combattu avec succès l'oppression espagnole et qui est toujours poursuivi par la haine du gouverneur Rafael Montero, se cherche un successeur. Il rencontre alors un jeune brigand, Alejandro Murieta, qui a lui aussi quelques comptes a régler avec l'ancien gouverneur. Apres une formation complète, de La Vega remet a son élève le masque de Zorro, son épée et son fouet et l'envoie déjouer le sinistre complot de Montero visant a confisquer la Californie au Mexique.-Antonio Banderas au top-Un excellent casting-Un bon film d'aventure bien divertissant pour petits et grands.