Il y a 2 jours, pour les 20 ans de la série, Toei animation a annoncé le premier vrai spectacle live action musical basé sur la licence Precure, les précédents se limitant à des prestations evenementielles avec des cascadeurs portant des masques et costumes des personnages faisant des cascades alors que tout ce qui était chanson et voix était préenregistré par les seiyuu).Cependant, l'annonce a été très mal reçue par la twittosphère japonaise quasiment exclusivement composé de fans adultes masculins otaku.En effet, le spectacle ne fera revenir aucune des héroines qui ont fait le succès de la licence et se concentrera sur une nouvelle équipe spécialement créé pour l'histoire du spectacle (et les fan de Precure n'aiment pas les persos créé specialement pour les films qui deviennent les persos principaux, Cure Echo est l'une des Precure les plus détesté pour ça)De plus, les personnages ne seront plus au collège mais au lycée (ce qui pour la twittosphère jap, fait perdre du mignon aux personnages)Mais surtout, la Toei a annoncé que cette équipe de Precure serait pour la première fois intégralement masculine.Et pour le public masculin adulte, ça ne passe pas.Pour certains d'entre eux l'image de la licence c'est des filles qui se battent sans avoir besoin de garçon et une équipe masculine devient alors sexiste et detruit le concept.Un personnage masculin allié ou une mascotte se changeant en humain, ça passe mais pas plus.Alors que pour d'autre, le problème est différent.Sans avoir forcement de pensés déplacées, beaucoup de fan de Precure apprecient le fun de gamines faisant des truc de gamines, ils voit les persos comme des "imouto" qui sont mignonnes et marrantes (ce qui rejoint les fan de My little Pony qui se font appeler des Bronies, contraction de Brother et Ponies).Cure Wing de la dernière saison a été bien reçu, mais c'est car le perso, à la manière de Shaolan dans Sakura est un gosse de 12 ans qui essaye de jouer au grand, cette frange du public y voit un petit frère aussi mignon que les autre personnage, et cette sensation est d'autant plus renforcé par le fait qu'il est en permanence associé à Cure Butterfly qui elle est un personnage est un personnage de type grande soeur(vu que c'est la première precure adulte).Si vous me demandez mon avis, je suis personnellement très content qu'il y ait une équipe de Precure masculine. Tant pis pour les fans adultes de la série!!Ca envoie definitivement un message positif comme quoi on peut être un garçon et aimer les truc de filles(ce qui est mon cas).Ce n'est pas non plus comme si le groupe de personnage avait des costume de héros de Tokusatsu classique. Ce sont clairement des magical boy.Les fan ne devrait pas être sectaire comme ça. Je suis un Brony, mais j'ai mis 10 épisodes à percuter que Rainbow Dash et AppleJack étaient des filles, donc le sexe des personnages n'a pas d'importance.Et des anime de comme Free ou certain shonen ai (je recommande grandement) au casting masculin sont tout aussi efficaces que des série de type slice of life avec des persos féminins.Et de plus, j’apprécie que la Toei reste droite dans se botte et ne plie pas face aux Otaku, même si ils représentent 35% du public de la licence (les gamines représentent 40%, les femmes adultes 15% et les gamins 10%).Precure est une série pour un public féminin avant tout et c'est le public feminin qu'il faut viser, même si on vise le public adulte (ayant vieilli donc) qui sera plus attiré vers une équipe masculine que par un spectacle musical de jeunes filles.En commençant à regarder Precure, je savais que c'était une série pour fille, je vais pas demander à ce que ça deviennent une série avec des perso féminins pour garçon.